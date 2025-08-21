Η Σοφία Κουρτίδου έκανε εκτάκτως χειρουργείο: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»

«Το μόνο που σκεφτόμουν όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να μπω χειρουργείο, είναι το πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου», εξομολογήθηκε η Σοφία Κουρτίδου.

Για την περιπέτεια με την υγεία της που πέρασε, μίλησε σε ανάρτηση που ανέβασε στα social media η Σοφία Κουρτίδου. Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως οι γιατροί της ζήτησαν να μπει στο χειρουργείο εκτάκτως, κάτι που την βοήθησε να καταλάβει πόσο πολύ αγαπάει και θέλει τη ζωή της.

Στο σχετικό βίντεο που ανέβασε, φαίνεται μέσα στο νοσοκομείο να τραγουδά το τραγούδι της «Η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα».

«Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο. Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου. Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα γιάνει» έγραψε στη λεζάντα.

«Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου… το αγαπημένο μου οτιδήποτε… όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία», συνέχισε.

«Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη» έγραψε στο τέλος η Σοφία Κουρτίδου στη λεζάντα της ανάρτησής της.