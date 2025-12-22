Lifestyle

Η σπάνια τηλεοπτική συνάντηση Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργου Λιάγκα on air

«Να πούμε ότι μετά από πολύ καιρό θα έχουμε στον τηλεοπτικό αέρα τον Γρηγόρη με σένα μαζί»
Μετά από χρόνια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκαν μαζί στον τηλεοπτικό αέρα με αφορμή τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, ενώ όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας θα συναντηθούν από κοντά στο πλατό.

«Να πούμε ότι μετά από πολύ καιρό θα έχουμε στον τηλεοπτικό αέρα τον Γρηγόρη με σένα μαζί. Κάτι που είχα ζητήσει για την πρώτη εκπομπή του The 2night Show και δεν έγινε ποτέ. Αυτή την εικόνα έχουμε δέκα χρόνια να τη δούμε», είπε αρχικά η Νάνσυ Αντωνίου για την επικείμενη συνάντηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. 

«Ο Γρηγόρης κάνει τον τηλεμαραθώνιο, εγώ θα κάνω ένα πέρασμα» απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας.

 

Η Νάνσυ Αντωνίου, μάλιστα, ανέφερε ότι στα backstage, θα βρίσκεται, μαζί με τη Δέσποινα Καμπούρη. 

Ο Γιώργος Λιάγκας συμπλήρωσε: «Όταν με τον Γρηγόρη είμαστε σε καλή φάση, του στέλνω μηνύματα. Όταν δεν είμαστε σε καλή, σας ακούω, αλλά δεν του στέλνω. Τώρα που είμαστε σε καλή φάση, του στέλνω συνέχεια μηνύματα».

Και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Λιάγκας: Όποτε θέλεις να έρθω καλεσμένος στο βραδινό, θα έρθω. Θα έρθω μαζί με τον Ρέμο εγώ.

Αρναούτογλου: Ναι, το ξέρω, θα έρθει και ο Αντώνης πιο αργά, εσύ είσαι στην αρχή.

