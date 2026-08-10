Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δάμασε τα κύματα πάνω στη σανίδα της – Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι λάτρης της θάλασσας και των σπορ στο νερό. Έτσι, το καλοκαίρι είναι η αγαπημένης της εποχή και με κάθε ευκαιρία απολαμβάνει δροσερές βουτιές και διασκεδάζει σε αγαπημένες της παραλίες.

Τη Δευτέρα (10.08.2026) η γνωστή δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο απολαμβάνει μία βόλτα με τη σανίδα της. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δάμασε τα κύματα και διασκέδασε με την ψυχή της.

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«Η διάθεσή μου πρόσφατα», έγραψε στα αγγλικά ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

«Η αλήθεια είναι πως θέλαμε να βαφτίσουμε τον Ιάσονα στη θάλασσα, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης τώρα, γιατί αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες, οπότε το αφήσαμε και είπαμε ότι θα πάμε να κάνουμε τη βάφτιση τουλάχιστον να είναι μία εκκλησία δίπλα στη θάλασσα. Οπότε αυτό να έχει να κάνει με τη θάλασσα, με το νερό και γενικότερα μας άρεσε πάρα πολύ το θέμα με τα λεμόνια. Και κάπως έτσι το εμπνευστήκαμε, να είναι κάτι καλοκαιρινό, γιατί ξέρετε και ο μπαμπάς και η μαμά αλλά και ο μικρός είμαστε όλοι καλοκαιρινοί τύποι», είχε αποκαλύψει πρόσφατα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τη βάφτιση του γιου της, που ήθελαν να γίνει μέσα στη θάλασσα.