Μαριάνα Κατσιμίχα: Ακυρώνεται η συναυλία της στην Καρυά Άργους, λόγω ξαφνικού δυσάρεστου γεγονότος

Μία δυσάρεστη είδηση κοινοποίησε στα social media η Μαριάνα Κατσιμίχα, ανακοινώνοντας ότι η προγραμματισμένη συναυλία της στην Καρυά Άργους την Τρίτη (11.08.2026), με τον Δημήτρη Μπάκουλη, ακυρώνεται.

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα μέσω του Instagram και μάλιστα αναφέρθηκε ότι ο λόγος είναι ένα πολύ δυσάρεστο αιφνίδιο γεγονός. Η συναυλία της Μαριάνας Κατσιμίχα σε συνδιοργάνωση με το Φεστιβάλ Καρυάς και τον σύλλογο «Το Αρτεμίσιο».

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«Ακυρώνεται. Λόγω ενός αιφνίδιου πολύ δυσάρεστου γεγονότος» ανέφερε η ανακοίνωση που ανέβασε και η ταλαντούχα ερμηνεύτρια στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σημειώνεται ότι πατέρας της Μαριάνας Κατσιμίχα είναι ο καταξιωμένος Έλληνας τραγουδοποιός Πάνος Κατσιμίχας, μέλος του θρυλικού μουσικού διδύμου των αδελφών Κατσιμίχα.

Πριν από λίγο καιρό σε συνέντευξή της, η Μαριάνα Κατσιμίχα είχε αναφερθεί στις αρνητικές κριτικές ορισμένων, με στόχο να την ενοχλήσουν. «Προσπαθώ να έχω μια απάθεια στα hate comments. Τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά. Πρέπει να είναι τρομερά αδιάφορη η ζωή τους για να το κάνουν αυτό. Δε νομίζω να έχω απαντήσει ποτέ σε τέτοιο σχόλιο. Μόνο μια φορά που είχα απαντήσει “σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια” με καρδούλα. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να με επηρεάσουν αυτά τα σχόλια, δεν είμαι πάντα αλώβητη.

Δεν αρέσουμε σε όλους, ούτε η φωνή μας, ούτε το έργο μας, ούτε η εμφάνισή μας. Αν άρεσα σε όλους, ίσως να μην ήμουν και ευχαριστημένη… Δε νιώθω ότι η εμφάνισή μου είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο. Νομίζω ότι το κούρεμά μου προκαλεί αυτή την εντύπωση. Αν είχα αλλιώς το μαλλί μου με το ίδιο ντύσιμο, ίσως να μην ήταν το ίδιο. Σε κάποιους δεν αρέσει το ντύσιμό μου, γιατί παραπέμπει σε πράγματα που δεν τους αρέσουν», είχε δηλώσει η Μαριάνα Κατσιμίχα.