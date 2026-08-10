Ο Μπραντ Πιτ είχε τάσεις αυτοκτονίας, μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί, λόγω οικογενειακών ζητημάτων

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί έζησαν έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος όμως έληξε άδοξα και επώδυνα. Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ άνοιξε για πρώτη φορά την καρδιά του δημοσίως και παραδέχτηκε ότι υπήρξε μία περίοδος της ζωής του που σκέφτηκε την αυτοκτονία.

Δέκα ολόκληρα χρόνια μετά το τέλος του γάμου του με την Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο Esquire και μίλησε για όλα. Όπως αποκάλυψε όταν χώρισε, αντιμετώπιζε οικογενειακά ζητήματα πέρασε από το μυαλό του η αυτοκτονία.

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«Ποτέ δεν είχα αυτοκτονικές τάσεις εκτός από μια μικρή περίοδο. Και σε αυτή τη μικρή περίοδο, απλώς σκεφτόμουν – απλά δεν μπορούσα – απλά δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός που – δεν επρόκειτο να δράσω, αλλά μπορούσα να νιώσω – μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και ένιωσα σαν ανακούφιση», εξομολογήθηκε ο Μπραντ Πιτ.

«Και σκέφτηκα “Ω, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω” καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι είναι απλώς ανακούφιση. Είναι απλώς η αναζήτηση ανακούφισης από τον πόνο. Αλλά πιστεύω επίσης ότι έχουμε απίστευτα ένστικτα επιβίωσης. Και για μένα, αυτό αμέσως άρχισε να ενεργοποιείται, αλλά ήταν απλώς…», πρόσθεσε.

«Αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο. Και μιλάς με κάποιον που κέρδισε το λαχείο», δήλωσε στη συνέχεια ο Μπραντ Πιτ.

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Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τον σταρ του τον λόγο, εκείνος απάντησε ότι οικογενειακά ζητήματα τον οδήγησαν σε αυτές τις σκέψεις. Ωστόσο, ο Μπραντ Πιτ δε θέλησε να εμβαθύνει περισσότερο στο ευαίσθητο αυτό θέμα.

«Οικογενειακά θέματα. Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι», είπε.

Το Page Six επικοινώνησε με την Αντζελίνα Τζολί για σχόλια, αλλά δεν έλαβε άμεσα απάντηση.

Οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» έχουν μαζί τους παιδιά, τον 25χρονο Maddox, τον 22χρονο Pax, την 21χρονη Zahara, την 20χρονη Shiloh, και τα 18χρονα δίδυμα Vivienne και Knox.

Εκείνη υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της το 2016, ζήτησε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών τους. Οι δικηγόροι της Τζολί ισχυρίστηκαν ότι ο ηθοποιός της φέρεται να «έπνιξε ένα από τα παιδιά και χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο» κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης σε ιδιωτικό τζετ το 2016.

Το FBI διερεύνησε την υπόθεση και επέλεξε να μην απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ. Ωστόσο, αρκετά από τα παιδιά του έχουν καταθέσει νόμιμα αίτηση για να αφαιρέσουν το επώνυμο Πιτ.