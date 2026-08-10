Ιωάννα Τούνη: Το πάρτι στην άμμο που οργάνωσε στις Μαλδίβες για τα γενέθλια της και η τούρτα με τα κοχύλια

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Δευτέρα (10.08.2026), η Ιωάννα Τούνη και το γιορτάζει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού βρίσκεται με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη και τους φίλους της στις Μαλδίβες.

Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Κυριακής, καθώς ενώ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί οι φίλοι της τής έκαναν μία τούρτα έκπληξη. Μερικές ώρες αργότερα η γνωστή influencer και επιχειρηματίας γιόρτασε με επισημότητα την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής της.

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Η Ιωάννα Τούνη φορώντας ένα φόρεμα από την εταιρεία της, πόζαρε στο Instagram μαζί με την εντυπωσιακή της τούρτα με τα κοχύλια, που έσβησε για τα 33 της γενέθλια.

Η Ιωάννα Τούνη πόζαρε με την τούρτα της

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ένας από τους φίλους της έφερε τα συγκεκριμένα κοχύλια από τη Θεσσαλονίκη στις Μαλδίβες προκειμένου να στολίσουν την τούρτα της Ιωάννας Τούνη.

Η εντυπωσιακή τούρτα με τα κοχύλια

Η Ιωάννα Τούνη με την παρέα της

Eπίσης η Ιωάννα Τούνη ανέβασε και φωτογραφίες με τον σύντροφο και τον γιο της, μετά το πάρτι, που το παιδάκι κοιμάται στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη.