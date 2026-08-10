Ιωάννα Τούνη: Το πάρτι στην άμμο που οργάνωσε στις Μαλδίβες για τα γενέθλια της και η τούρτα με τα κοχύλια

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Δευτέρα (10.08.2026), η Ιωάννα Τούνη και το γιορτάζει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού βρίσκεται με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη και τους φίλους της στις Μαλδίβες.
Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Κυριακής, καθώς ενώ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί οι φίλοι της τής έκαναν μία τούρτα έκπληξη. Μερικές ώρες αργότερα η γνωστή influencer και επιχειρηματίας γιόρτασε με επισημότητα την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής της.
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Η Ιωάννα Τούνη φορώντας ένα φόρεμα από την εταιρεία της, πόζαρε στο Instagram μαζί με την εντυπωσιακή της τούρτα με τα κοχύλια, που έσβησε για τα 33 της γενέθλια.
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ένας από τους φίλους της έφερε τα συγκεκριμένα κοχύλια από τη Θεσσαλονίκη στις Μαλδίβες προκειμένου να στολίσουν την τούρτα της Ιωάννας Τούνη.
Eπίσης η Ιωάννα Τούνη ανέβασε και φωτογραφίες με τον σύντροφο και τον γιο της, μετά το πάρτι, που το παιδάκι κοιμάται στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη.
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Χθες, η καλή της φίλης Δήμητρα Αλεξανδράκη της ευχήθηκε με ένα post στο Instagram γράφοντας «Χρόνια πολλά, να περάσεις τέλεια στις Μαλδίβες, παλιοζηλιάρα».
«Καλωσήλθες στις Μαλδίβες. Λοιπόν, είμαστε στο Μάλε, στην πρωτεύουσα και πάμε να πάρουμε υδροπλάνο για να φτάσουμε στο νησάκι που διαλέξαμε για να μείνουμε τις επόμενες μέρες», είχε πει η Ιωάννα Τούνη στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε από τις Μαλδίβες.