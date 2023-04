Καλεσμένη σε μία από τις τελευταίες εκπομπές του Τζέιμς Κόρντεν, στο CBS, βρέθηκε η Σάρον Στόουν.

Ντυμένη με ένα κατακόκκινο φόρεμα θέλησε να αποχαιρετίσει τον παρουσιαστή με ένα έργο που φιλοτέχνησε και έχει τον τίτλο «A Fine Way To Say Goodbye». Η Στόουν εξήγησε ότι εμπνεύστηκε από έναν διάσημο ηθοποιό και καλλιτέχνη που πούλησε το σπίτι του σε έναν φίλο της.

«Έκανε τόσα πολλά όμορφα έργα σε αυτό το σπίτι. ‘Αφησε γλυπτά, σιντριβάνια στον κήπο… άφησε τόσα υπέροχα κομμάτια του εαυτού του πίσω στο σπίτι. Ζωγράφισα αυτόν τον πίνακα …επειδή σκέφτηκα ότι ήταν ένας ωραίος τρόπος να πω αντίο», είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε.

«Τον έφερα στην εκπομπή γιατί συμβαίνει το ίδιο Τζέιμς. Περπάτησα στον διάδρομο και είδα τις φωτογραφίες σου με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, στο αυτοκίνητο με την κυρία Oμπάμα, και με όλους τους διάσημους. Εσύ με ναυτική στολή να χορεύεις στην Τάιμς Σκουέρ και να κάνεις όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα και όλα τα «Carpool Karaokes» που μας έδωσαν τόση χαρά… Όταν γυρίσεις στο σπίτι σου, θέλω να θυμάσαι αυτό τον ωραίο τρόπο», είπε η Στόουν και μοιράστηκε μία μεγάλη αγκαλιά με τον Κόρντεν.

Όπως αναφέρει η Dailymail ο Τζέιμς Κόρντεν θα αποχαιρετίσει το κοινό του στις 27 Απριλίου με καλεσμένους τον Χάρι Στάιλς (Harry Styles) και τον Γουίλ Φέρελ (Will Ferrell).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ