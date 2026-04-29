Η Λόρεν Σάντσεζ με βαθύ ντεκολτέ στο δείπνο Τραμπ για τον Κάρολο – «Η Σάντσεζ και τα στήθη της κατευθύνονται στον Λευκό Οίκο»

Ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, ήταν ανάμεσα στους υψηλούς καλεσμένους στο χθεσινοβραδινό επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου. Και για άλλη μία φορά, τα social media πήραν φωτιά με την εμφάνιση της πρώην δημοσιογράφου, νυν επιχειρηματία.

Η 56χρονη Λόρεν Σάντσεζ – σύζυγος του Τζεφ Μπέζος της Amazon – τράβηξε όλα τα βλέμματα, καθώς κατέφθασε πιασμένη χέρι-χέρι με τον σύζυγό της στον Λευκό Οίκο για να παραστούν στο χλιδάτο δείπνο Τραμπ στον Κάρολο. Για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο, στράπλες φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με ένα εντυπωσιακό πράσινο κολιέ. Από την πλευρά του, ο μεγιστάνας της Amazon, φόρεσε ένα κλασικό μαύρο φράκο με λευκό παπιγιόν.

Το υπερβολικά βαθύ ντεκολτέ που αναδείκνυε τα πλούσια κάλλη της, προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

«Η Λόρεν Σάντσεζ και τα στήθη της κατευθύνονται στον Λευκό Οίκο», έγραψε κάποιος στο Χ, με έναν άλλον να προσθέτει: «Πίστευα ότι η Λόρεν Σάντσεζ απλώς δεν μπορεί να φορέσει κάτι χωρίς να πετάγονται τα στήθη της μπροστά σε όλους. Μετά το σύνολο με το σουτιέν στην ορκωμοσία, νόμιζα ότι θα ήταν πιο κομψή».



Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Σάντσεζ προκαλεί αντιδράσεις για την εμφάνισή της, καθώς στο παρελθόν είχε δεχτεί κριτική για την τολμηρή επιλογή της στον ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2025.

Η δημοσιογράφος είχε βγάλει το παλτό της κατά τη διάρκεια της τελετής, κατά την οποία ο Τραμπ ορκίστηκε ως ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ τον Ιανουάριο της περασμένης χρονιάς, αποκαλύπτοντας ένα λευκό κοστούμι – με το λευκό δαντελένιο σουτιέν της να φαίνεται πλήρως κάτω από το σακάκι.

Σε αντίθεση πάντως με τη Λόρεν Σάντσεζ, τα σχόλια για την Μελάνια Τραμπ στο χθεσινοβραδινό δείπνο προς τιμή του βασιλιά Καρόλου ήταν αποθεωτικά, με πολλούς μάλιστα, να τη συγκρίνουν ακόμη και με την πρώην Πρώτη Κυρία Τζάκι Κένεντι.

Θετικές εντυπώσεις προκάλεσε και η Ιβάνκα Τραμπ με αέρινη δημιουργία.

Αίσθηση προκάλεσε κι ένα στιγμιότυπο με τον Τραμπ να βάζει το χέρι του στα οπίσθια της Μελάνια μπροστά στον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα.