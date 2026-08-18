Η ταινία animation «Niu Lai» κάνει εισπρακτικό θρίαμβο στην Κίνα παρά την έντονη κριτική για πρόχειρα γραφικά

Μια κινεζική ταινία animation χαμηλού προϋπολογισμού, που αρχικά δέχτηκε έντονη κριτική για τα πρόχειρα γραφικά και την περίπλοκη πλοκή της, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές εκπλήξεις της χρονιάς στην Κίνα.

Πρόκειται για το φιλμ «Niu Lai» σε σκηνοθεσία Xin Yumeng το οποίο αφηγείται την ιστορία μιας αγελάδας μέσα από μια ονειρική σεκάνς. Τις πρώτες δέκα ημέρες της κυκλοφορίας, η ταινία απέφερε μόλις 7.705 γιουάν, περίπου 1.140 δολάρια στην Κίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κινηματογραφικής πλατφόρμας Maoyan, τα συνολικά της έσοδα έχουν πλέον ξεπεράσει τα 8,2 εκατομμύρια γιουάν (1,2 εκατ. δολάρια), τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, επιτρέποντάς της να στέκεται δίπλα σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, όπως η «Οδύσσεια» και το «Spider-Man: Brand New Day».

«Μπορεί να το μετανιώσεις για 80 λεπτά αν τη δεις, αλλά αν δεν τη δεις, θα το μετανιώνεις για όλη σου τη ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, σε μια ανάρτηση που έγινε viral.

Σύμφωνα με το BBC, η ταινία ήταν εξαρχής μια χαμηλού προϋπολογισμού και σχεδόν άγνωστη παραγωγή, χωρίς ουσιαστική διαφημιστική καμπάνια πριν από την πρεμιέρα της στις αρχές του μήνα. Ωστόσο, η ανταπόκριση του κοινού αποδείχθηκε τόσο μεγάλη, που αρκετοί κινηματογράφοι πρόσθεσαν επιπλέον προβολές για να καλύψουν τη ζήτηση. Μάλιστα, καθώς η ταινία δεν διαθέτει ούτε επίσημη αφίσα, το προσωπικό των σινεμά έχει καταφύγει στη σχεδίαση δικών του, χειροποίητων πόστερ για να προσελκύσει θεατές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρόκειται για ένα πρωτοφανές ρεκόρ, που πιθανότατα θα παραμείνει μοναδικό», έγραψε ένας λογαριασμός στο Weibo που παρακολουθεί τις κινηματογραφικές εισπράξεις.

Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν όλοι με ενθουσιασμό αυτή την αναπάντεχη επιτυχία. Σε άρθρο γνώμης, η κρατική εφημερίδα Beijing News προειδοποίησε ότι οι κινηματογράφοι κινδυνεύουν «να χάσουν την εμπιστοσύνη του κοινού» εάν συνεχίσουν «να ρίχνουν το επίπεδό τους» αυξάνοντας τις προβολές του «Niu Lai».

Κάνοντας αναφορά σε παλαιότερες παραγωγές που είχαν χλευαστεί για την ποιότητά τους, το δημοσίευμα σημείωσε ότι η ταινία «έριξε για άλλη μια φορά τον πήχη των προσδοκιών για τις κακοφτιαγμένες ταινίες». Παράλληλα, κάλεσε τους κινηματογράφους «να λειτουργήσουν ως θεματοφύλακες για το κοινό, απορρίπτοντας έργα που προφανώς δεν πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα, αντί να τους παραχωρούν πολύτιμο χώρο στις αίθουσες».