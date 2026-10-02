Σπάνια εμφάνιση του Γούντι Άλεν: Στη Μαδρίτη αγκαζέ με τη σύζυγό του Σουν-Γι Πρεβέν για τα γυρίσματα της νέας ταινίας

Στη Μαδρίτη τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – που ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου – είναι ο 90χρονος Γούντι Άλεν και εθεάθη σε μια σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του μαζί με τη σύζυγό του, Σουν-Γι Πρεβέν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γούντι Άλεν εθεάθη πότε να περπατά χέρι-χέρι και πότε αγκαζέ με την 55χρονη σύζυγό του με την οποία είναι παντρεμένοι εδώ και 29 χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής ημέρας στην Μαδρίτη. Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και περίπου έναν χρόνο που το ζευγάρι φωτογραφίζεται μαζί δημόσια. Η σχέση του ζευγαριού έχει προκαλέσει διαχρονικά έντονο ενδιαφέρον, καθώς η Σουν-Γι είναι υιοθετημένη κόρη της πρώην συντρόφου του Γούντι Άλεν, Μία Φάροου.

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Η Φάροου και ο Άλεν είχαν σχέση από το 1979, όμως το 1992 η σχέση τους οδηγήθηκε σε οριστική ρήξη, όταν αποκαλύφθηκε η σχέση του τότε 55χρονου σκηνοθέτη με την 21χρονη τότε Σουν-Γι.

Ο Άλεν και η Πρεβέν παντρεύτηκαν το 1997 και σήμερα έχουν δύο υιοθετημένες κόρες, τη 28χρονη Μπεσέτ και την 26χρονη Μάνζι.

Πρόκειται για την 51η ταινία της καριέρας του 90χρονου Αμερικανού δημιουργού, η οποία, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποκτήσει επίσημο τίτλο. «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ισπανία. Είναι η τρίτη φορά που θα κάνω γυρίσματα εκεί, αλλά η πρώτη μου ευκαιρία να γυρίσω ταινία στη Μαδρίτη, μια πόλη που ανέκαθεν αγαπούσα», δήλωσε ο σκηνοθέτης ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

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Ο Γούντι Άλεν με τη σύζυγό του Σουν-Γι Πρεβέν / Credit line: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Πρωταγωνιστούν οι Τζεμίμα Κερκ, Μάρτον Τσόκας, Γιάκομπ Oφτεμπρο, Πέτερ Βίβες και Αλι Γουάσερ. Τα κύρια γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης. Η ταινία, που θα γυριστεί στα αγγλικά, αποτελεί την τρίτη παραγωγή του Άλεν στην Ισπανία, μετά το «Vicky Cristina Barcelona» (2008) και το «Rifkin’s Festival». Την παραγωγή έχουν αναλάβει η ισπανική εταιρεία Wanda Vision με έδρα τη Μαδρίτη και η εταιρεία του Άλεν, Gravier Productions, σε συνεργασία με τη 3SIX9 Studios.

Η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει τον Χοσέ Λουίς Αλκαΐνε στη διεύθυνση φωτογραφίας, τη Σόνια Γκράντε στα κοστούμια και τον Αλέν Μπαινέ στη σχεδίαση της παραγωγής. Παράλληλα, η ταινία συνεχίζει τη μακροχρόνια συνεργασία της Gravier Productions με τη WestEnd Films, η οποία ανέλαβε εκ νέου τις διεθνείς πωλήσεις.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη σταθερή μας συνεργασία με τον Γούντι Άλεν και την ομάδα του. Μετά τη θερμή υποδοχή του «Coup de Chance», σε όλο τον κόσμο ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη νέα του ταινία στην αγορά», ανέφερε στο Deadline, η Maya Amsellem διευθύνουσα σύμβουλος της WestEnd Films.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό καστ που συγκεντρώνεται στη Μαδρίτη και είμαστε ανυπόμονοι να την συστήσουμε στους αγοραστές στο επερχόμενο AFM», κατέληξε.