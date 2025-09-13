Lifestyle

Η Ταμίλα Κουλίεβα ποζάρει με πολύχρωμο μπικίνι και αναπολεί το καλοκαίρι

«Πρώτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου αλλά λίγο καλοκαίρι ακόμη στη σκέψη μας», έγραψε στη λεζάντα
Ταμίλα Κουλίεβα
Ταμίλα Κουλίεβα / Φωτογραφία από Instagram

Φαίνεται πως έχει λείψει ήδη το καλοκαίρι στην Ταμίλα Κουλίεβα η οποία ανέβασε σχετική, άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση στα social media για να μοιραστεί τις σκέψεις της με τους ακόλουθούς της.

Η Ταμίλα Κουλίεβα ανέβασε την Παρασκευή (12.09.2025) φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται με πολύχρωμο μπικίνι να απολαμβάνει την θέα της θάλασσας και την παρέα των φίλων της.

 
 
 
 
 
«Πρώτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου αλλά λίγο καλοκαίρι ακόμη στη σκέψη μας», έγραψε στη λεζάντα.

