Η θρυλική ηθοποιός Αν Μάργκρετ στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα στο σπίτι της

Η θρυλική σταρ του Χόλιγουντ Αν Μάργκρετ και είδωλο του κινηματογράφου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από μια σοβαρή πτώση στο σπίτι της. Η 84χρονη ηθοποιός της ταινίας Viva Las Vegas (Νύχτες στο Λας Βέγκας) αποκάλυψε ότι έσπασε τον αγκώνα της, γεγονός που την ανάγκασε να ακυρώσει προγραμματισμένη εμφάνισή της.

«Έπεσα τις προάλλες και τώρα έχω σπάσει τον δεξί μου αγκώνα», δήλωσε η Σουηδοαμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια. «Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ, πολύ προσεκτική για να μην ξαναπέσω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

«Δεν πειράζει. Έχω πέσει τόσες πολλές φορές», δήλωσε η πρώην σύντροφος του Έλβις Πρίσλεϊ. «Δεν το επιδιώκω, αλλά συμβαίνει! Τι να πω; Οι γονείς μου μου έμαθαν πάντα να σηκώνομαι. Να ξεκινώ από την αρχή».

Ως ηθοποιός, η Αν Μάργκρετ είναι γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες: Ήταν κάποιο λούνα παρκ (State Fair, 1962), Ο πειρασμός (Bye Bye Birdie, 1963), Νύχτες στο Λας Βέγκας (Viva Las Vegas, 1964), Ο χαρτοπαίχτης (The Cincinnati Kid, 1965), Η γνωριμία της σάρκας (Carnal Knowledge,1971), Οι ληστές των τρένων (The Train Robbers, 1973), Τόμυ (Tommy, 1975), Ο δολοφόνος με τα δύο πρόσωπα (Magic, 1978), Τζακ. ο σκανδαλιάρης (The Villain, 1979), 52 τολμηρές στάσεις (52 Pick-Up, 1986), Τα παιδιά του δρόμου (Newsies, 1992), Οι γκρινιάρηδες (Grumpy Old Men, 1993), Γρουσούζηδες, μα τρελά ερωτευμένοι (Grumpier Old Men, 1995) και Εκδίκηση με στιλ (Going in Style, 2017).

Έχει κερδίσει πέντε Χρυσές Σφαίρες και ήταν υποψήφια για δύο Βραβεία Όσκαρ, δύο Βραβεία Γκράμι, ένα Βραβείο Σωματείου Ηθοποιών και έξι Βραβεία Έμμυ.

Το 2010, κέρδισε ένα βραβείο Έμμυ για την γκεστ εμφάνισή της στην τηλεοπτική σειρά Νόμος και τάξη: Ειδική ομάδα (Law & Order: Special Victims Unit).