Η Τζένη Μπαλατσινού ταξίδεψε στην Αμερική: Οι υπέροχες στιγμές στο πλευρό της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου

Μετά από αρκετές ημέρες διακοπών στην Ελλάδα η Αμαλία Κωστοπούλου επέστρεψε στη βάση της, την Αμερική, όπου ζει μόνιμα μαζί με τον αγαπημένο της, Τζέικ Μέντγουελ και δέχτηκε την επίσκεψη της μητέρας της, Τζένη Μπαλατσινού.

Το πρώην top model, που λατρεύει τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει, θέλησε να περάσει λίγο χρόνο με την πρωτότοκη κόρη της, Αμαλία Κωστοπούλου. Έτσι βρέθηκε στο μακρινό Τέξας. Μάλιστα, η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε στο Instagram μερικές φωτογραφίες από το ταξίδι της.

«Οικογένεια και φίλοι», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της, αποκαλύπτοντας ότι είναι στο Όστιν του Τέξας, όπου βρίσκεται το σπίτι που έχει στεγάσει τον έρωτα της κόρης της. Σημειώνεται ότι η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ μέσα στο 2026. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου ταξίδεψε στην Ελλάδα με τον σύντροφό της για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

View this post on Instagram A post shared by Jenny ~ Polyxeni Balatsinou (@jennybalatsinou)

Όταν πριν από λίγο καιρό η Τζένη Μπαλατσινού είχε ερωτηθεί για τον επικείμενο γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου, είχε αποφύγει διακριτικά να απαντήσει, τονίζοντας ότι πρόκεται για μία προσωπική στιγμή της κόρης της.

«Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Είναι μια προσωπική στιγμή της κόρης μου αλλά και της οικογένειας μου, δεν θα ήθελα να μοιραστώ τίποτα πάνω σε αυτό και ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Τζένη Μπαλατσινού στην εκπομπή «Happy Day».

Τέλος σημειώνεται ότι η Αμαλία Κωστοπούλου κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ελλάδα είχε επισκεφθεί και την Κρήτη, όπου παντρευόταν μία φίλη της.