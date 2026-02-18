Η Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι με σκηνή από τα «Φιλαράκια»

Η Τζένιφερ Άνιστον, η αγαπημένη Ρέιτσελ από «Τα Φιλαράκια», βρήκε έναν ευφάνταστο τρόπο να αποθεώσει την νέα ταινία Wuthering Heights (Ανεμοδαρμένα Ύψη) με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ.

Μέσω ενός σκηνικού από την εμβληματική σειρά «Τα Φιλαράκια», η Άνιστον συνδέει την κλασική λογοτεχνία με το σύγχρονο σινεμά, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι χάρη στη Ρόμπι και τον Ελόρντι… δεν χρειάζεται καν να διαβάσετε το βιβλίο.

Το post της στο Instagram ήδη ξεσήκωσε τους φαν, που μοιράζονται την ίδια αγάπη για ταινίες αντί για βιβλία.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι, κατέκτησε την κορυφή του box office το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας 82 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της χρονιάς έως τώρα.

Για να ενισχύσει τον ενθουσιασμό γύρω από την ταινία, η Άνιστον μοιράστηκε στο Instagram μια σκηνή από τα Φιλαράκια, όπου η Ρέιτσελ μπαίνει καθυστερημένα σε μάθημα Λογοτεχνίας και ρωτά για το βιβλίο που συζητιέται: Wuthering Heights. Η Φοίβη (Λίζα Κούντροου) θυμάται ότι η Ρέιτσελ είχε ήδη αρχίσει να διαβάζει το βιβλίο, αλλά η εκείνη της απαντά ότι δεν το τελείωσε ποτέ. Η Φοίβη τότε δίνει μια σύντομη περίληψη της υπόθεσης.

Στη λεζάντα του βίντεο η Άνιστον έγραψε: «Ευχαριστώ την Μάρκοτ και τον Τζέικομπο, δεν απαιτείται να το διαβάσετε».

Οι θαυμαστές της ηθοποιού και της σειράς αντέδρασαν ενθουσιασμένοι, εκφράζοντας ότι κι αυτοί προτιμούν να βλέπουν τις ταινίες αντί να διαβάζουν τα βιβλία.