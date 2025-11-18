Lifestyle

Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις

Το ζευγάρι είναι στα καλύτερά του και δεν το κρύβει
Τζένιφερ Άνιστον
Η Τζένιφερ Άνιστον με τον σύντροφό της ποζάρουν μαζί στον φακό / Photo by Michael Kovac / Getty Images for ELLE

Full in love είναι η διάσημη σταρ, Τζένιφερ Άνιστον, και μάλιστα όλα δείχνουν ότι η σχέση της με τον υπνωτιστή του Χόλιγουντ, Τζιμ Κέρτις, είναι άκρως σοβαρή, καθώς πρόσφατα οι δυο τους έκαναν την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση.

Το ζευγάρι παρευρέθηκε στη λαμπερή εκδήλωση Elle Women in Hollywood Celebration 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Four Seasons Beverly Hills στο Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας (17.11.2025). Κατά τη διάρκεια αυτής τιμήθηκαν γυναίκες που εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος για την προσφορά και την καριέρα τους. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η Τζένιφερ Άνιστον, η Έμιλι Μπλαστ, η Τσέις Ινφίνιτι και η Τεγιάνα Τέιλορ.

Κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων, ο Άνταμ Σάντλερ, που είναι ένας από τους μακροχρόνιους φίλους και συμπρωταγωνιστές της Τζένιφερ Άνιστον στον κινηματογράφο, της απένειμε το βραβείο Elle Women in Hollywood και μιλώντας για εκείνη, τη χαρακτήρισε ως «την καλύτερη φίλη όλων».

Παράλληλα, η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός και ο νέος της σύντροφος, που είναι πολύ ερωτευμένοι, πόζαραν για πρώτη φορά μαζί δημοσίως. Μάλιστα, φωτογραφήθηκαν μαζί με τις Κριστίν Χαν, Αμάντα Άνκα και Άντρια Μπέντεβαλντ.

Τζένιφερ Άνιστον
Η Τζένιφερ Άνιστον με τον σύντροφό της ποζάρουν μαζί στον φακό / Photo by Michael Kovac / Getty Images for ELLE
Τζένιφερ Άνιστον
Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή της με τον Τζιμ Κέρτις / REUTERS / Mario Anzuoni

Η Τζένιφερ Άνιστον επέλεξε για τη σημαντική αυτή στιγμή της καριέρας της να φορέσει ένα μαύρο φόρεμα με στρας Ralph Lauren και έλαμπε δίπλα στο σύντροφό της. Το ίδιο κομψός και στιλάτος ήταν και ο αγαπημένος της, ο οποίος φορούσε ένα μαύρο κοστούμι με ένα ανοιχτόχρωμο, μπλε πουκάμισο με ρίγες, και το συνδύασε με μαύρη γραβάτα.

Τζένιφερ Άνιστον
Η Τζένιφερ Άνιστον είναι στην καλύτερή της φάση και δεν το κρύβει / REUTERS / Mario Anzuoni

Πρόσφατα, η 56χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends» μοιράστηκε μία υπέροχη ασπρόμαυρη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο.

