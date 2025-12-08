Η Τζούντι Ντενς συγκινεί για την απώλεια όρασης: «Φοβάμαι μην χάσω και το μυαλό μου»

Για την επιδείνωση που παρουσιάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της μίλησε η Τζούντι Ντεντς, λίγο πριν τα 91α γενέθλιά της την Τρίτη, σε μια εκτενή συνέντευξη στο Radio Times.

Η θρυλική ηθοποιός Τζούντι Ντεντς αποκάλυψε ότι ανησυχεί μήπως «χάσει το μυαλό της» λόγω της επιδεινούμενης όρασης και της απώλειας βραχυπρόθεσμης μνήμης.

Παραδέχτηκε ότι πλέον δεν μπορεί να βλέπει τηλεόραση και βασίζεται στους βοηθούς της για καθημερινές δραστηριότητες.

Η Ντεντς αποκάλυψε για πρώτη φορά, το 2012, ότι είχε διαγνωστεί με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (AMD). Πρόκειται για μία εκφυλιστική πάθηση των ματιών, που αποτελεί τη κυριότερη αιτία απώλειας όρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς έχει επηρεάσει πάνω από 700.000 ανθρώπους.

«Είναι συντριπτικό», είπε η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας ότι και τα δύο της μάτια βρίσκονται στο προχωρημένο στάδιο και δεν υπόκεινται πλέον σε θεραπεία. «Μου λείπει να βλέπω τον Clive Myrie (σσ βρετανός δημοσιογράφος) να παρουσιάζει το Mastermind, αλλά μπορώ να ακούω τις ερωτήσεις», πρόσθεσε, όταν ρωτήθηκε για όσα της λείπουν.

Η ηθοποιός έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει την οδήγηση, τη ραπτική και ακόμη και τις εξόδους μόνη της. Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να εργάζεται, ζητώντας από φίλους και συνεργάτες να της διαβάζουν τα σενάρια, τα οποία μαθαίνει με τη φωτογραφική της μνήμη. Στην ερώτηση αν φοβάται ότι θα «χάσει το μυαλό της», απάντησε: «Ω ναι».

Η φιλία με τον Κέβιν Σπέισι και οι σκέψεις για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν

Στη συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Κέβιν Σπέισι και τον Χάρβεϊ Γουάινστιν στο Χόλιγουντ. Παραμένει φίλη με τον Σπέισι, ο οποίος απαλλάχθηκε από κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης εναντίον τεσσάρων ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023. «Ο Σπέισι έχει αθωωθεί και επικοινωνούμε, στέλνουμε μηνύματα», είπε η Τζούντι. Οι δύο τους συνεργάστηκαν σε ταινίες όπως το The Shipping News, και η ηθοποιός τον υπερασπίστηκε ως «καλό φίλο» το 2018, λίγους μήνες μετά τις κατηγορίες.

Όσο για τον Γουάινστιν, την παραγωγή της πρώτης μεγάλης ταινίας της στο Χόλιγουντ, Shakespeare In Love, η Ντεντς τόνισε με σκεπτικισμό ότι ίσως αξίζει συγχώρεση: «Τον γνώριζα καλά και συνεργάστηκα μαζί του, και είχα την τύχη να μην βιώσω προσωπικά όσα του καταλογίζονται… Φαντάζομαι ότι έχει εκτίσει την ποινή του… για μένα είναι προσωπικό – συγχώρεση. Απλώς το σκέφτομαι…». Η ταινία της χάρισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1998, για τον ρόλο της ως Ελισάβετ, παρότι εμφανίστηκε μόνο οκτώ λεπτά στην οθόνη.

Όταν οι καταγγελίες εις βάρος του Γουάινστιν έγιναν γνωστές, η ηθοποιός εξέφρασε σοκ και συμπάθεια στα θύματα. Η θρυλική ηθοποιός θα εμφανιστεί ξανά σύντομα στην οθόνη στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Channel 4, Judi Dench: Shakespeare, My Family and Me.