Η Τζόυς Ευείδη για τα προσωπικά της: «Το χειρότερό μου πράγμα είναι ο έρωτας»

Η Τζόυς Ευείδη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και μίλησε για την προσωπική ζωή της και τα επαγγελματικά της. Παραδέχτηκε πως έκανε λάθη και υποχωρήσεις στην καλλιτεχνική πορεία της. Τα πράγματα, όπως είπε, θα ήταν καλύτερα αν είχε μάνατζερ.

«Το χειρότερό μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια για να το καταλάβω. Δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη, δεν πετάω, σούρνομαι. Με πιάνουν όλα, πως δεν τα έχω κάνει σωστά και έπρεπε να τα έχω κάνει αλλιώς, σκέφτομαι πολύ και είναι λάθος. Δεν είμαι από αυτούς που με καμαρώνω», είπε αρχικά η Τζόυς Ευείδη.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα λάθη που έχει κάνει στη ζωή της, τονίζοντας: «Έχω κάνει πάρα πολλές βλακείες στη ζωή μου. Έχω κάνει “δώρα” κανονικά στη δουλειά. Δώρα του τύπου “έρχομαι να παίξω τζάμπα”. Όλοι τα έχουμε κάνει αυτά».

«Δεν χρειάστηκε να το πω αλλά είναι το γνωστό “θα μας κάνεις μια φιλική συμμετοχή;” και επειδή είναι κάποιος φίλος προφανώς σε μια δουλειά και δεν θες να τον στενοχωρήσεις, την κάνεις πολύ απλά. Ε, λίγο αισθάνεσαι ότι σε έχουν εκμεταλλευτεί αλλά τι να κάνουμε τώρα; Δεν έχω χειρότερο από το να διαπραγματεύομαι τα deals, είναι τραγικό. Θα ήθελα έναν μάνατζερ στο εξωτερικό αλλά εδώ, τι; Μάνατζερ στο χωριό;», τόνισε κλείνοντας η Τζόυς Ευείδη.

Προ μηνών, η Τζόυς Ευείδη είχε μιλήσει για τα πρώτα επαγγελματικά βήματα που έκανε. «Oι τρεις Χάριτες ήταν καλύτερα πληρωμένες, ενώ το Ρετιρέ δεν ήταν, πιο ξεφτίλα πεθαίνεις» είχε πει μεταξύ άλλων.