Η Βαλεντίνη και η Αγάθη Ράντη έκαναν διπλή μαστεκτομή: «5,5 ώρες μπήκαμε στο χειρουργείο η καθεμία μας»

Μία συγκλονιστική εξομολόγηση έκαναν οι δίδυμες δημοσιογράφοι Βαλεντίνη και η Αγαθή Ράντη, αποκαλύπτοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο έκαναν διπλή μαστεκτομή, καθώς υπήρξαν κάποιες ανησυχητικές ενδείξεις.

Οι δημοσιογράφοι, αρχικά αναφέρθηκαν την αγάπη τους για τη δουλειά τους με τη Βαλεντίνη Ράντη να σημειώνει: «Αγαπάμε πάρα πολύ αυτή τη δουλειά και μας λείπει πολύ αυτή η δουλειά» και την Αγαθή Ράντη να συμπληρώνεται: «Πάρα πολύ».

«Γι’ αυτό κάναμε και το podcast και είναι ένας τρόπος κι αυτός ξέρεις, σιγά-σιγά να κάνεις αυτό που αγαπάς», πρόσθεσε η πρώτη.

«Εμείς μιλάμε σήμερα για να δώσουμε όλη τη δύναμή μας και την ενέργειά μας σε γυναίκες που μπορεί να έχουν περάσει μία αντίστοιχη εμπειρία ή να το σκέφτονται. Σε εμάς υπήρξε μία, μία ένδειξη στο στήθος, ότι στο μέλλον κάτι μπορεί να μην πάει καλά», είπε η Βαλεντίνη Ράντη.

«Υπήρχαν κάποιες αποτιτανωμένες βλάβες στον μαστό. Πρώτα εγώ ξεκίνησα ιστορία σε εμένα που ο γιατρός είπε ότι στο μέλλον μπορεί όλα αυτά να εξελιχθούν σε κάτι κακό», πρόσθεσε η Αγάθη Ράντη.

«Κάναμε διπλή μαστεκτομή και αποκατάσταση στις 3 Δεκεμβρίου. Δηλαδή 5,5 ώρες μπήκαμε στο χειρουργείο η καθεμία μας. Την ίδια μέρα, ευχαριστούμε πολύ και τον γιατρό μας που μπόρεσε να μας χειρουργήσει την ίδια μέρα. Πρώτα μπήκε η Αγάθη, επέλεξα να τελειώσει η Αγάθη και μετά να μπω εγώ. Να σου πω την αλήθεια σε αυτή τη χρονική στιγμή, λυγίσαμε και οι δύο. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι ήταν όλες οι μέρες ευχάριστες και χαρούμενες.

Το πρώτο δεκαήμερο μετά την επέμβαση ήταν λίγο δύσκολο, με την άποψη ότι εντάξει, όσες γυναίκες το έχουνε κάνει θα καταλάβουνε, είχαμε σωληνάκια, παροχετεύσεις. Δεν ήταν όμως και κάτι, εγώ το λέω πάλι το, το θετικό, δεν είναι κάτι που είναι τόσο δύσκολο όσο μπορεί να το φαντάζεστε κάποιες. Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Εμείς είχαμε και τη μαμά μας. Η μαμά μας στη ζωή μας είναι ο φάρος μας. Δηλαδή στα 46 που είμαστε πια, μας “ξαναγέννησε”. Κοιμότανε βράδια στον καναπέ δίπλα μας, μας μιλούσε, μας έδινε θάρρος, μας εξηγούσε», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Βαλεντίνη Ράντη.

«Μας χάιδευε τα μαλλιά όταν κλαίγαμε…», πρόσθεσε η δίδυμη αδελφή της για την αγαπημένη τους μητέρα.