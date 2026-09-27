Βάνα Μπάρμπα: Η Μύκονος είναι μια βίζιτα πολυτελείας, δεν μπορώ να βλέπω αυτό το έκτρωμα που δημιουργήθηκε

Βάνα Μπάρμπα και Μύκονος «πήγαιναν μαζί» μια σειρά από καλοκαίρια παλαιότερων ετών, όμως πλέον η δημοφιλής ηθοποιός αποφεύγει να επισκέπτεται το νησί. Θεωρεί πως έχει χαθεί το χρώμα του νησιού στο βωμό του κέρδους. Παρατηρεί πως οι Έλληνες τουρίστες είναι όλο και λιγότεροι στο πέρασμα των χρόνων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!», η Βάνα Μπάρμπα εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για τη μεταμόρφωση του κυκλαδίτικου νησιού τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Μύκονος έχει γίνει «Ντουμπαϊστάν» και έχει χάσει εντελώς το παραδοσιακό χρώμα που την χαρακτήριζε παλαιότρερα.

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Παραδέχτηκε ότι η ίδια έζησε τη χλιδή των ’80s και ’90s, αλλά θεωρεί πως η σημερινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με το νησί που αγαπήθηκε.

Την έζησες όμως κι εσύ τη χλιδή.

Ναι αλλά την ξεπέρασα, πήγα παρακάτω, άλλαξα. Μπορώ να πάω για μπάνιο με μια σκηνή. Αυτοί δεν τολμούν να κοιμηθούν για ένα βράδυ σε μια σκηνή στην παραλία. Σε μια παρέα με κιθάρες γύρω από μια φωτιά. Αυτή η εικόνα μού δίνει χαρά πια. Πάντα ήμουν λίγο «τσιγγάνα» βέβαια, το ξέρεις. Θυμάσαι τότε που καθόμαστε στο ταβερνάκι στον Πάνορμο μέχρι το βράδυ, που χορεύαμε, ερωτευόμασταν, είχαμε ελπίδες; Μήπως κάνω κι εγώ ένα τέτοιο ταβερνάκι και μαζευτούμε όλοι ξανά; Ή έστω ένα πάρτι στην άμμο σαν εκείνα τα παλιά, για να φοβίσουμε κι εμείς τον χρόνο;

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Έχεις απαρνηθεί πλέον όμως τη Μύκονο.

Η Μύκονος είναι πια μια βίζιτα πολυτελείας, δεν είναι το νησί που αγαπήσαμε. Δεν το θέλω. Οι Μυκονιάτες είναι υπέροχοι άνθρωποι, αλλά πλέον δεν μπορώ να βλέπω αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί. Έχασε το χρώμα της, είναι «Ντουμπαϊστάν». Έδιωξαν τους Έλληνες, ας κάτσουν με τους Άραβες.

Σε εκείνη τη Βάνα των 80s και των 90s που αναπολείς, τι θα της έλεγες αν της είχες μπροστά σου;

Σήκωσε τη φούστα σου και χόρεψε πάνω στην άμμο και μετά πέσε στη θάλασσα και κολύμπα.

Σε 10 χρόνια πιστεύεις ότι θα κάνεις ακόμα αυτή τη δουλειά;

Σε 10; Εγώ το πολύ σε πέντε χρόνια θα έχω εξαφανιστεί, είσαι τρελός; Μη σου πω σε τρία. Και πίστεψέ με, αυτά θα είναι τα καλύτερά μου, θα δώσω πολύ ωραία πράγματα.