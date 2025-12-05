Η Βασιλική Μιλλούση για το περιστατικό με τις πέτρες που πέταξαν στο σπίτι της: «Τρόμαξα γιατί σκέφτηκα τα παιδιά μου»

Η Βασιλική Μιλλούση, σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα για το πρόσφατο συμβάν, όταν ανήλικοι πέταξαν πέτρες έξω από το σπίτι της.

Η γνωστή αθλήτρια, Βασιλική Μιλλούση, παραδέχτηκε ότι τρόμαξε πολύ με τις πέτρες που πέταξαν οι ανήλικοι, κάτι το οποίο συζήτησε με τον ανήλικο ανιψιό της, για να καταλάβει ποια θέματα μπορεί να απασχολούν σήμερα τους νέους, που θα τους οδηγήσουν σε μία τέτοια πράξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν μια κατάσταση, η οποία γενικά υπάρχει πλέον. Τα παιδιά λίγο έχουν ξεφύγει. Πρέπει εμείς όλοι να τα στηρίξουμε. Για κάποιο λόγο τα παιδιά κάνουνε κάτι τέτοιο. Δεν ήταν ευχάριστο για μένα. Κυρίως τρόμαξα γιατί σκέφτηκα “αν ήτανε τα παιδιά μου εδώ ή κάποιες από τις γιαγιάδες, θα ήταν πολύ δύσκολο”», είπε η Βασιλική Μιλλούση.

«Είμαι πάντα υπέρ των παιδιών και τα παιδιά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, επειδή το συζήτησα και με τον ανιψιό μου να σου πω την αλήθεια που είναι έφηβος. Πιθανολογώ ότι το έκαναν χωρίς να γνωρίζουν ή δεν σκέφτηκαν ότι μπορεί να χτυπήσουνε κάποιον», συμπλήρωσε στην κάμερα του Alpha η Βασιλική Μιλλούση.

Η Βασιλική Μιλλούση είχε κάνει γνωστό το συμβάν, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Tik Tok.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο είχε πει: «Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο, δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα, κοτρώνες τεράστιες. Με το που το βλέπω φωνάζω “τι κάνετε;” και συνέχισαν να πετάνε, άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Αν με χτυπούσε θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;

Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Ok. Πέτρες; Κοτρώνες ήταν μπετό, τεράστιες. Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο».