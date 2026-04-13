Lifestyle

Η βασίλισσα Καμίλα ανακήρυξε την Σελίνα Μπράουν «Εθνική Ηρωίδα Ανάγνωσης» του Ηνωμένου Βασιλείου

Τα βιβλία άλλαξαν τη ζωή μου προτού αλλάξω τη ζωή οποιουδήποτε άλλου» τόνισε η Σελίνα Μπράουν
Η Σελίνα Μπράουν μελετούσε προσεκτικά τα βιβλία ως παιδί, μαγεμένη από τα θαύματα που ξεπηδούσαν από τις σελίδες. Τώρα είναι μητέρα τριών παιδιών και ιδρύτρια του Φεστιβάλ Βιβλίου Μαύρων Βρετανών Συγγραφέων και έχει ανακηρυχθεί η πρώτη Εθνική Ηρωίδα Ανάγνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου από τη βασίλισσα Καμίλα, η οποία της απένειμε το πρώτο Μετάλλιο της Αίθουσας Ανάγνωσης της Βασίλισσας.

«Ως νεαρή μαύρη κοπέλα που μεγάλωνε στη Βρετανία, έβρισκα δυνατότητες στις ιστορίες πολύ πριν τις δω στον κόσμο γύρω μου» δήλωσε στο BBC. «Τα βιβλία άλλαξαν τη ζωή μου προτού αλλάξω τη ζωή οποιουδήποτε άλλου» τόνισε.

Η συγγραφέας, η οποία ζει στο Μπέρμιγχαμ, ίδρυσε το Φεστιβάλ το 2021. Ξεκίνησε ως μια μικρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Legacy Centre στο Νιούταουν του Μπέρμιγχαμ.

Το Φεστιβάλ έγινε τόσο δημοφιλές που τώρα πραγματοποιείται στο The Barbican στο Λονδίνο και αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη γιορτή της μαύρης λογοτεχνίας στην Ευρώπη, με περισσότερους από 100.000 συμμετέχοντες και υποστηρίζοντας εκατοντάδες μαύρους Βρετανούς συγγραφείς.

Το βραβείο απονεμήθηκε από τη βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου σε δεξίωση τον Μάρτιο. Με το μετάλλιο που της απονεμήθηκε τιμώνται άτομα στις κοινότητές τους που υποστηρίζουν τα βιβλία και τη λογοτεχνία και που βοηθούν άλλους να δημιουργήσουν χώρο για ανάγνωση και αφήγηση ιστοριών.

Μεταξύ των καλεσμένων που παρευρέθηκαν ήταν η ηθοποιός Σιγκούρνι Γουίβερ και ο ποιητής και μυθιστοριογράφος Σερ Μπεν Όκρι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
69
46
45
43
Πηγή φωτό: IStock 7
Newsit logo
Newsit logo