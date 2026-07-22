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Η Βίκυ Καγιά ταξίδεψε στο Βέλγιο για να παρακολουθήσει το Grand Prix της Formula 1 – Οι φωτογραφίες της από την πίστα

«Τίποτα δεν συγκρίνεται με τον ενθουσιασμό της Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο. Καθαρή αδρεναλίνη», έγραψε το μοντέλο
Η Βίκυ Καγιά
Η Βίκυ Καγιά στη Formula 1
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Μία αξέχαστη εμπειρία έζησε στο Βέλγιο η Βίκυ Καγιά η οποία βρέθηκε στο Grand Prix της Formula 1 και μάλιστα στις σουίτες, δίπλα στους πασίγνωστους οδηγούς.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, Βίκυ Καγιά, δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες από το τριήμερό της στο Βέλγιο και μοιράστηκε αυτή τη μοναδική εμπειρία με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Παρακολούθησε τον αγώνα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πίστα του Spa-Francorchamps και με τις εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram έδειξε τον ενθουσιασμό της για όσα έκανε στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Καγιά έγραψε: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με τον ενθουσιασμό της Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο. Καθαρή αδρεναλίνη».

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