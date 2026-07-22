Σάλος με το σχόλιο της Θεοφανίας Παπαθωμά μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε: «Ποτέ καμία νύφη δε νίκησε την πεθερά – Κάρμα»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα σχόλιο της Θεοφανίας Παπαθωμά σα social media, λίγες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη Λορέντζο Καριέρε σε ηλικία 51 ετών.

Η γνωστή ηθοποιός, Θεοφανία Παπαθωμά σχολίασε κάτω από ανάρτηση της συγγραφέα Χρυσηίδας Δημουλίδου, η οποία αναφέρθηκε στην απώλεια του πρώην παίκτη του ριάλιτι Bar, καλλιτέχνη και συζύγου της Έλενας Κατραβά, Λορέντζο Καριέρε.

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Η Χρυσηίδα Δημουλίδου, δημοσιεύοντας πολλές φωτογραφίες του εκλιπόντος και της μητέρας του, Ματούλας, έγραψε: «Ο Λορέντζο Καριέρε, που αγαπήσαμε όλοι, δε μένει πια εδώ. Η Ματούλα τον πήρε μαζί της… Ήταν μόλις 51 ετών».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά σχόλια από διαδικτυακούς φίλους της συγγραφέα, με αρκετούς να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του γνωστού προσώπου.

Η Θεοφανία Παπαθωμά δεν πήρε τον ίδιο δρόμο γράφοντας: «Ποτέ καμία νύφη δε νίκησε την πεθερά. Κάρμα».

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Το σχόλιο δημιούργησε πολλές αντιδράσεις καθώς έγινε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή, αμέσως μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε. Πολλοί χρήστες των social media σχολίασαν αρνητικά τη φράση, θεωρώντας πως δεν ταίριαζε με το περιεχόμενο της ανάρτησης και τη στιγμή.

Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του, παραγωγό, Έλενα Κατραβά και δύο γιους. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι σόου Bar έδωσε γενναία μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας τους τελευταίους μήνες.

«Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα. Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο γιος του στο πρώτο του μήνυμα στα social media μετά τον θάνατο του πατέρα του.