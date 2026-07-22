Έξαλλος ο Τάκης Σαγιώρ με δηλώσεις για τη Μαίρη Λίντα: «Σιχαίνομαι όλους αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε»

Ο χαμός της μαγευτικής ερμηνεύτριας Μαίρης Λίντα, σε ηλικία 91 ετών, βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και όλη την Ελλάδα και πολλοί ήταν αυτοί που βγήκαν δημόσια να πουν κάποια λόγια για εκείνη. Ο πρώην αρραβωνιαστικός της όμως, Τάκης Σαγιώρ, δεν φαίνεται να ήταν σύμφωνος με αυτό.

Από το πρωί της Τετάρτης (22/7/2026) που έγινε γνωστός, από το Γηροκομείο Αθηνών, ο θάνατος της Μαίρης Λίντα, πλήθος ανθρώπων του πολιτικού, του καλλιτεχνικού και του δημοσιογραφικού κόσμου βγήκαν να την αποχαιρέτησαν, όπως και ο Τάκης Σαγιώρ ο οποίος είχε στενές σχέσεις μαζί της.

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Μετά το δικό του αντίο, προχώρησε και σε μία «επιθετική» ανάρτηση, με αφορμή κάποιες από τις δημόσιες δηλώσεις επωνύμων για την σπουδαία ερμηνεύτρια λέγοντας ότι πολλοί βγαίνουν και μιλάνε για τους «εκλιπόντες χωρίς καν να τους έχουν γνωρίσει».

Η ανάρτηση του Τάκη Σαγιώρ: «Ζητώ συγγνώμη από τα κανάλια και τους δημοσιογράφους που μου τηλεφωνούν να βγω(και δεν δέχομαι)να μιλήσω για τη Μαίρη Λίντα (που έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο σήμερα το πρωί ) η σπουδαία αυτή καλλιτέχνης επί 60 χρόνια θριάμβευσε στον χώρο της μουσικής! Ερμήνευσε μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες των μεγαλύτερων μουσικών και στιχουργών της Ελλάδας.

Όλοι οι Έλληνες αγάπησαν αυτή την φωνή! Αυτό πρέπει να κρατήσουμε! Η προσωπική ζωή του καθενός μας δεν αφορά κανέναν! Σιχαίνομαι όλους αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε σε διάφορες εκπομπές για τους εκλιπόντες… οι περισσότεροι ούτε καν τους έχουν γνωρίσει!

Δυστυχισμένα άτομα που προσπαθούν να γεμίσουν τα κενά τους με ενός λεπτού δημοσιότητας! Λίγος σεβασμός στην εκλιπούσα και στην κόρη της Βάλια που στάθηκε βράχος στο πλευρό της μητέρας της μέχρι το τέλος της».