Η Βίκυ Παγιατάκη στο νοσοκομείο με αλλεργία από ταραμοσαλάτα την Καθαρά Δευτέρα

Μία ξαφνική περιπέτεια υγείας αντιμετώπισε η Βίκυ Παγιατάκη και κατέληξε στο νοσοκομείο την Καθαρά Δευτέρα, λόγω… ταραμοσαλάτας, στην οποία έπαθε αλλεργία.

Η γνωστή αστρολόγος του MEGA αποκάλυψε στον «αέρα» της εκπομπής «Buongiorno» την Τρίτη (24.02.2026) ότι είχε πολλά χρόνια να φάει ταραμοσαλάτα και την έπιασε αλλεργία. Ευτυχώς η Βίκυ Παγιατάκη πλέον είναι μία χαρά στην υγεία της.

Όταν έφτασε η στιγμή για τη στήλη των ζωδίων στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά η αστρολόγος εξομολογήθηκε δημοσίως το δυσάρεστο περιστατικό που είχε μία ημέρα νωρίτερα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

«Πέρασα καλά και κακά. Ήταν σύνθετο. Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Έτσι το ανακαλύπτεις. Μπορεί μία περίοδο να μην σε ενοχλεί και μετά να σε ενοχλεί.

Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω… εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι είμαι ακόμα πολύ νέα, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Από κάτι θα πάμε όλοι», αποκάλυψε η Βίκυ Παγιατάκη στην έναρξη της στήλης των ζωδίων στη Φαίη Σκορδά.