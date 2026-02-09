Η viral πτώση της Cardi B όταν πήγε να χορέψει με ρομπότ

Η Cardi B πήγε να χορέψει με ρομπότ και βρέθηκε στο έδαφος. Το βίντεο όπως ήταν φυσικό έκανε τον γύρο των social media.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, η ράπερ Cardi B φαίνεται να περπατάει στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο ανάμεσα σε περαστικούς. Κάποια στιγμή φαίνεται να πλησιάζει ένα ρομπότ, το οποίο στεκόταν ακίνητο στο πεζοδρόμιο.

Αφού κάνει κάποιους κύκλους και κάποιες χορευτικές κινήσεις γύρω και πάνω στο ρομπότ, σκύβει να το φιλήσει, με αποτέλεσμα εκείνο να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω της. Ακολούθησε και η τούμπα της ράπερ.

Cardi B falls after a robot launches at her while she was dancing on it pic.twitter.com/VP1uKOuftR — FearBuck (@FearedBuck) February 8, 2026

Αμέσως, άτομα από την ομάδα της τρέχουν να την βοηθήσουν, και όπως φαίνεται από το βίντεο, η ράπερ δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.