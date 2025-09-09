Η Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: «Το ταξίδι στην Αφρική δεν ήταν εύκολο, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο»

Μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Χριστίνα Κοντοβά, η οποία μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε όταν ταξίδεψε στην Ουγκάντα με σκοπό να μπορέσει να υιοθετήσει την κόρη της, Άιντα.

Η γνωστή σχεδιάστρια ήταν καλεσμένη το πρωί της Τρίτης (09.09.2025) στην ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον». Μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Κοντοβά αναφέρθηκε στους 13 μήνες που έζησε στην Αφρική για χάρη της μικρής.

«Ήξερα ότι τηρώ τον νόμο και τη διαδικασία. Έμενα από την πρώτη μέρα με το παιδί. Το πιο δύσκολο ήταν η μοναξιά και το να γίνεσαι γονιός μακριά από τους δικούς σου ανθρώπους», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Το ταξίδι στην Αφρική δεν ήταν εύκολο, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο. Είχα και πολύ όμορφες στιγμές στην Ουγκάντα, είναι μια χώρα που την θεωρώ και πατρίδα μου. Έφευγα το πρωί, άφηνα το παιδί σε μια γυναίκα που μας ετοίμαζε ντόπια φαγητά, δούλευα, έκανα μεγάλους περιπάτους. Το απόγευμα συναντιόμασταν με άλλες οικογένειες. Το πιο δύσκολο ήταν τα βράδια, όταν ήμουν μόνη μου», δήλωσε ακόμα η Χριστίνα Κοντοβά.

«Το πιο δύσκολο ήταν η μοναξιά και το να γίνεσαι γονιός τόσο μακριά από αυτό που σου είναι γνώριμο. Μακριά από τους γονείς μου, τις αδελφές μου, τον κύκλο μου, το σπίτι μου. Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου. Δεν με επισκέφτηκε κανείς γιατί ήταν η περίοδος του covid, ήταν δύσκολα τα ταξίδια, υπήρχε φόβος με τα ταξίδια», πρόσθεσε η γνωστή σχεδιάστρια ρούχων.

Ακόμα, η Χριστίνα Κοντοβά μίλησε και για την επιστροφή της με την κορούλα της στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι το κοριτσάκι μέσα σε δύο μήνες είχε καταφέρει να μιλά ελληνικά.

«Όταν γυρίσαμε, ήταν τρίγλωσσο παιδί. Έχει μια έφεση στις γλώσσες και τα πιάνει αμέσως», είπε.

Επίσης, η Χριστίνα Κοντοβά αναφέρθηκε και στην απόφασή της να γράψει την κόρη της σε δημόσιο σχολείο.

«Η απόφαση του σχολείου ήταν για μένα μια από τις πιο δύσκολες που έχω πάρει και ήρθα και σε κόντρα με δικούς μου ανθρώπους και το συζήτησα πολύ. Είμαι μια μονογονεϊκή οικογένεια και αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρω μόνη μου. Αυτό είναι και το πιο σκληρό στη δική μου φάση, το μονογονεϊκό είναι σκληρό πράγμα. Είμαι υπέρ του καλού σχολείου, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού. Στη γειτονιά μας υπάρχει ένα μικρό σχολείο, με παιδιά που γνωρίζουμε, και αυτό ήταν το καλύτερο για εμάς.

Είμαι πολύ τυχερή που έχω φίλους και με παιδιά και που ξέρουν, την οικογένεια μου. Πήρα την απόφαση αυτή γιατί έχουμε δίπλα από το σπίτι ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, μικρό σχολείο. Στην τάξη είναι 15 παιδάκια, τα οποία τα ξέραμε από τη γειτονιά. Δεν είμαι υπέρ του δημοσίου ή υπέρ του ιδιωτικού, είμαι υπέρ του καλού σχολείου», δήλωσε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Κοντοβά.