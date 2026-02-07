Η Χριστίνα Μπόμπα για τη μητρότητα: «Το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, ήμουν λες και με είχε πατήσει τρένο»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Μπόμπα και αναφέρθηκε στη μητρότητα και το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της από τότε που ήρθαν στη ζωή οι δίδυμες κόρες που έχει αποκτήσει με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Η Χριστίνα Μπόμπα το Σάββατο (07.02.2026) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» με οικοδέσποινα τη φίλη και κουμπάρα της, Γιολάντα Καλογεροπούλου. Οι δυο γυναίκες συζήτησαν για τη μητρότητα και τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε εκτός από φίλες, παιδικές, είμαστε κουμπάρες, έχεις βαφτίσει τη μία μου κόρη κι έχουμε κάνει συζητήσεις μητρότητας και γονεϊκότητας ουκ ολίγες φορές, με πολλούς προβληματισμούς, με πολλές σκέψεις. Νομίζω θα είναι χρήσιμη έτσι μια κουβέντα δύο φίλων που έχουν κοινούς προβληματισμούς», είπε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα στη Γιολάντα Καλογεροπούλου.

«Το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, ήμουν λες και με είχε πατήσει τρένο. Μιλούσαν δίπλα μου και εγώ σκεφτόμουν πόσο γάλα ήπιε η μία, πόσο γάλα ήπιε η άλλη, πόσο θήλασε… Δηλαδή δεν επικοινωνούσα με το περιβάλλον. Γέννησα στο μαιευτήριο, και κανονικά μετά από τρεις – τέσσερις μέρες φεύγεις. Και εγώ έλεγα στον Σάκη, σε παρακαλώ πες τους να μείνουμε λίγο ακόμα. Δεν ξέρω τι θα κάνω.

Και όταν φτάσαμε στο σπίτι ένιωσα ανασφάλεια τεράστια, γιατί ήταν και δύο παιδιά. Αλλά φαντάζομαι και ένα παιδί να είναι, δεν έχεις οδηγίες και πολλές φορές τα λέμε λίγο πιο ρομαντικά, ακόμα και εγώ τώρα, αν με ρωτήσεις πράγματα θα στα πω όλα πολύ ωραία, γιατί αυτή την αρχή, τη λοχεία, τις ορμόνες, τις δυσκολίες, την ξεχνάς», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν έγινε μητέρα των διδύμων κοριτσιών τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στην περίοδο του θηλασμού, δηλώνοντας: «Κάναμε μικτό θηλασμό. Δηλαδή όλη μέρα τις θήλαζα, αλλά το βράδυ παίρνανε και ένα μπουκάλι από ξένο γάλα, και με τα θήλαστρο το βράδυ για να βγάλουμε κι άλλο και να αυξήσουμε την παραγωγή, και ξανά μανά την επόμενη μέρα.

Απ’ την αρχή είχε στιγμές του, μετά τους πρώτους δύο μήνες άρχισα να το απολαμβάνω, αλλά πάντα για μένα ήταν μία πρόκληση γιατί ήταν δύο τα παιδιά. Μπορεί να θέλανε να θηλάσουνε ταυτόχρονα. Έπρεπε να επιλέξω ποιο θα περιμένει κλαίγοντας, ή αν είχα βοήθεια, που συνήθως υπήρχε κάποιος σπίτι, έπρεπε να μου τις βάλουν και τις δύο και να μπορέσω να το συντονίσω».

«Ο Σάκης ήταν πάντα δίπλα μου και κυρίως στήριζε τις αποφάσεις και τους παραλογισμούς μου… Μπορεί, ξέρω γω, να είχα ενοχές που η μία μου κόρη ήπιε 10ml περισσότερο μητρικό γάλα από την άλλη.Το πιο σημαντικό, ειδικά στην περίοδο της λοχείας, είναι ο πατέρας να στηρίζει τη μητέρα, γιατί η μητέρα περνάει όλη τη διαδικασία», πρόσθεσε.

«Σωματικά ακόμα δεν έχει επανέλθει. Και είναι ok. Είμαι λίγα παραπάνω κιλά, το στήθος μου δεν είναι στη θέση που ήταν, το σώμα μου δεν είναι όσο σφιχτό ήταν, αλλά είμαι πολύ καλύτερα από την άποψη αυτοπεποίθησης. Εμένα, λοιπόν, γύρισε ένας διακόπτης που έσβησε όλες τις ανασφάλειες. Και το ότι το σώμα μου δεν είναι το ίδιο, με κάνει χαρούμενη. Εννοείται ότι κάνω πάντα αυτά που κάνω, γυμνάζομαι, τρώω σωστά, κάνοντας και τις ατασταλίες μου και όλα, αλλά σωματικά έχει φύγει το μαστίγιο που είχα παλιότερα του να είμαι όπως ξέρω γω, ένα μοντέλο στο εξώφυλλο ενός περιοδικού. Ψυχολογικά επίσης, δεν είσαι ποτέ ο ίδιος. Και αυτό είναι καλό. Γιατί μέσα σου δυναμώνεις, παίρνεις έναν άλλον ρόλο, για μένα βγήκε πάρα πολύ δυνατά το ότι είμαι πια παράδειγμα. Και ότι θέλω να ζω τη ζωή μου και να προχωράω τη ζωή μου, όπως θα ήθελα και τα παιδιά μου», εξομολογήθηκε ακόμα η Χριστίνα Μπόμπα.

«Είναι πάρα πολύ απολαυστική η μητρότητα, απλά πολλές φορές, το βάρος της ευθύνης του να είσαι γονιός, σε κάνει να το ξεχνάς. Το πιο δύσκολο κομμάτι της γονεϊκότητας για μένα είναι η ευθύνη των αποφάσεων. Αποφασίζεις για τις ζωές άλλων ανθρώπων, των παιδιών σου, που τα αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο και κάθε απόφαση θες να είναι αυτή που θα τις κάνει να οδηγηθούν σε μια καλύτερη ζωή, σε έναν ενδυναμωμένο χαρακτήρα, σε μια ισορροπημένη ψυχολογία.

Οπότε το να παίρνεις αυτές τις αποφάσεις, εμένα αυτό με δυσκολεύει, ότι πολλές φορές πάω πίσω και λέω έκανα τη σωστή απόφαση; Έπρεπε να κάνω αυτό; Ήτανε σωστό; Αυτό για μένα είναι το πιο δύσκολο», παραδέχτηκε στη συνέχεια.