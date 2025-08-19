Η Χριστίνα Παππά περιγράφει σεξουαλική παρενόχληση από παραγωγό: «Σηκώθηκα και έφυγα με το πρώτο καράβι»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» έδωσε η Χριστίνα Παππά και μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από παραγωγό, όταν η ίδια έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.

Η Χριστίνα Παππά ρωτήθηκε για το αν έχει βιώσει δύσκολες στιγμές στον επαγγελματικό της χώρο, όπως λεκτική βία ή σεξουαλική παρενόχληση, με την ίδια να σημειώνει πως «Σίγουρα με έχουν φλερτάρει και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, εννοείται. Όταν ήμουν μικρή, με κάποιον παραγωγό, δεν θα πω το όνομά του, το έχω ξαναπεί για βιντεοταινίες, το βράδυ μου χτυπούσε την πόρτα».

«Είχαμε γυρίσει μόνο δύο σκηνές με ηλιοβασίλεμα, σε ένα νησί. Μια άλλη τότε μοντέλο-ηθοποιός συνέχισε τη συνεργασία, εγώ σηκώθηκα και έφυγα με το πρώτο καράβι».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το τι της έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και αν την παρενόχλησε σεξουαλικά, η Χριστίνα Παππά απάντησε: “Ναι, ναι. Ήμουν τότε φρέσκια στη δουλειά, ήταν ο πρώτος μου χρόνος. Και πάρα πολύ μικρή. Οπότε καταλαβαίνεις, ήρθαν και οι ανησυχίες και οι φόβοι. Έχουν συμβεί διάφορα, και όχι μόνο από τον χώρο των ηθοποιών. Έχω δεχτεί παρενοχλήσεις και από εξωκαλλιτεχνικό κόσμο».

Στην ίδια συνέντευξη η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε στον βρεφικό διαβήτη της εγγονής της και τόνισε ότι πλέον το πρόβλημα υγείας έχει ξεπεραστεί.