Lifestyle

BTS, Cardi B και Benson Boone οι πρώτες συμμετοχές για το «iHeartRadio Music Festival 2026» στο Λας Βέγκας

Καθήκοντα οικοδεσπότη αναλαμβάνει για ακόμη μία φορά ο Ryan Seacrest
Μέλη της K-Pop band BTS
Μέλη της K-Pop band BTS / REUTERS / Brendan McDermid / File Photo
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Οι BTS, ο Benson Boone, η Cardi B, η Lainey Wilson, οι Major Lazer, οι Muse, ο Snoop Dogg και η Zara Larsson είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο iHeartRadio Music Festival 2026, το φθινόπωρο στο Λας Βέγκας.

Η σύνθεση του φετινού φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του T-Mobile Arena, περιλαμβάνει επίσης τους Weezer, τους Goo Goo Dolls και τον Kenny Chesney. Περισσότεροι καλλιτέχνες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Το iHeartRadio Music Festival έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τους κορυφαίους καλλιτέχνες από όλα τα μουσικά είδη για δύο αξέχαστες βραδιές και το φετινό πρόγραμμα αντανακλά την απίστευτη ποικιλομορφία της σημερινής μουσικής σκηνής», δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση, ο επικεφαλής προγραμματισμού Tom Poleman και ο John Sykes, πρόεδρος των εταιριών ψυχαγωγίας της iHeartMedia.

Καθήκοντα οικοδεσπότη αναλαμβάνει για ακόμη μία φορά ο Ryan Seacrest. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη διοργάνωση είτε μέσω του ραδιοφωνικού δικτύου της iHeartMedia είτε μέσω live streaming από τις πλατφόρμες Disney+ και Hulu, σύμφωνα με το AP.

Η διάθεση των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας AXS.com.

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