Lifestyle

Βερόνικα Αργέντζη: Όταν έφυγε ο σύντροφος μου από τη ζωή, δεν ήταν πολύ εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση

"Η κόρη μου απέκτησε και ανέκτησε μια δύναμη που την κάνει ξεχωριστή για μένα" εκμυστηρεύτηκε η Βερόνικα Αργέντζη
Βερόνικα Αργέντζη
Βερόνικα Αργέντζη / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Για την απώλεια του συζύγου της και τη δύσκολη διαχείριση σ’ αυτήν, τόσο από την ίδια όσο και από την κόρη της, μίλησε η Βερόνικα Αργέντζη στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο Buongiorno με την Φαίη Σκορδά, το πρωινό της Τετάρτης, για το Μεγάλο Κανάλι.

“Σκεφτόμουν ότι δεν θα το πω καθόλου σήμερα αλλά θα αναφέρω ότι όταν έφυγε ο σύντροφος μου από τη ζωή, το 2019, δεν ήταν πολύ εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση. Ούτε για μένα ούτε για το παιδί μου. Απέκτησε και ανέκτησε, μέσα σε μια κατάσταση στην οποία ξαφνικά βρέθηκε η κόρη μου, περνώντας από πολλές δυσκολίες, μια δύναμη που την κάνει ξεχωριστή για μένα” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

“Όταν ξεπερνάς πράγματα στη ζωή σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την έχω και γω αυτή τη δύναμη αλλά και οι λεύκες λυγίζουν. Την έχω όμως, δεν μπορώ να μην την έχω, δεν γίνεται να μην την έχω. Απαγορεύεται να μην την έχω. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή”.

“Την επιλογή την κάνεις, όπως και μου πες και συ πριν, αν μου επιτρέπεις το κατ’ ιδίαν, βάζεις την επιλογή σου, λες πως είναι πρώτα τα παιδιά μου και δεν ήταν ποτέ στόχος μου να αποκτήσω με Χ τρόπο μια θέση μέσα στο δικό μου επάγγελμα”.

“Ήταν μια φυσική ροή, προτιμώ αυτό που ‘χεις κάνει εσύ, αυτό αντιστοιχεί και σε μένα σ’ ό,τι κάνω” παραδέχθηκε, ακόμα, η Βερόνικα Αργέντζη στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο MEGA.

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