Λευτέρης Ελευθερίου: «Τα πολιτικά έχουν κουράσει τον κόσμο και η νέα γενιά τα έχει απομυθοποιήσει»

O Λευτέρης Ελευθερίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» (03.06.2026) και μίλησε για την επαγγελματική και οικογενειακή του ζωή, τις παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί, ενώ η συζήτηση στράφηκε και στη σχέση των νέων με την πολιτική σκηνή.

«Το πολιτικό έχει κουράσει πάρα πολύ πια τον κόσμο. Δεν ασχολείται καθόλου. Ξέρεις τι; Η νέα γενιά νομίζω το απομυθοποίησε. Θεωρεί ότι φταίμε πάρα πολύ και οι γονείς μας και οι καταστάσεις που ζήσαμε, ότι είμαστε όλοι πια υπεύθυνοι για την πολιτική κατάσταση στη χώρα.

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Και έχει φύγει λίγο από τα χέρια των πολιτικών. Οπότε όταν λέμε “πολιτικό χιούμορ” δεν ταυτίζονται. Σου λέει τώρα δεν μου φταίει ο πολιτικός, είμαστε όλοι μπλεγμένοι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Έχω αυτή την αίσθηση», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

«Ο Μάρκος είναι που κάνει ακόμα λίγο σάτιρα. Μ’ αρέσει τον θεωρώ πάρα πολύ πανέξυπνο, ευφυέστατο, πρωτοπόρο. Θεωρώ ότι τον έχουνε ζηλέψει. Γι’ αυτό πέρασε κι αυτά που πέρασε τα προηγούμενα χρόνια και τον πολεμήσανε», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος, περνώντας ο καιρός, έχει καταλάβει για τους κωμικούς ότι οι προθέσεις είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο και όχι η σκηνική του παρουσία. Αν δεις τις προθέσεις του ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κράζει τις ξανθές, ας πούμε, πώς να το πω, χωρίς κάποιο έρεισμα, ότι κράζει το θέμα των κιλών. Όταν όμως είναι στις παραστάσεις, θεωρώ ότι η σκηνή τα συγχωρεί όλα. Αν ο θεατής γελάει γιατί το κοροϊδεύει και δεν του βγαίνει αβίαστα, γιατί είναι κωμικός και, εντάξει, εκεί τώρα τι να πεις δεν φταις κι εσύ, εξαρτάται κι από τον θεατή», ανέφερε στη συνέχεια της κουβέντας ο Λευτέρης Ελευθερίου.

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Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδιά του και στον ρόλο του ως πατέρας.

«Παλεύω να έχω μια αληθινή σχέση με τα παιδιά μου. Ακόμα και στις σχέσεις που μπορεί να θέλουν να έχουν, το σπίτι μας είναι ανοιχτό, να έρθετε να γνωριστούμε, να μην αισθάνονται τα παιδιά ότι δεν είναι οικείος ο χώρος του σπιτιού για να ζήσουν αυτά που θέλουν». Ο Λευτέρης Ελευθερίου και η Τατιάνα Καλαντζή έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο και μία κόρη.