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Σόλων Τσούνης: «Χωρίς τον κολλητό μου θα μπορούσα να μην έχω καταλήξει καλλιτέχνης»

«Ήταν τόσο έντονη αυτή η συνάντηση που μαζί ανακαλύψαμε όλες τις τέχνες». ομολογεί ο ηθοποιός για τον Δημήτρη τον κολλητό του
Ο Σόλων Τσούνης
Ο Σόλων Τσούνης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Καλεσμένος βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» και συνομίλησε με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, το πρωινό της Τετάρτης (03.06.2026) ο Σόλων Τσούνης και μίλησε για την ενασχόληση του με την υποκριτική και την σχεδόν καρμική σύνδεση με τον κολλητό του φίλο.

«Με τον κολλητό μου, τον Δημήτρη ήταν σίγουρα καρμική η συνάντηση. Τον είχα συναντήσει τυχαία σε έναν τοίχο στο Αγρίνιο να ζωγραφίζει, να κάνει γκράφιτι, στα 13, μία που τον συνάντησα, μία που κοιταχτήκαμε και μία που είμαστε μαζί μια ζωή» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο νεαρός ηθοποιός.

«Ανακαλύπτουμε μαζί τις τέχνες, το σινεμά ανακαλύψαμε, συνοδοιπόρος 100 χρόνια! Δηλαδή έγινε μια έκρηξη και γίναμε ομάδα κατευθείαν. Το ‘χω σκεφτεί πως χωρίς τον Δημήτρη θα μπορούσα να μην έχω καταλήξει καλλιτέχνης. Ήταν τόσο έντονη αυτή η συνάντηση που μαζί ανακαλύψαμε όλες τις τέχνες».

«Φύγαμε μαζί, ξεκινήσαμε μια μέρα να είμαστε ομάδα γκράφιτι στο Αγρίνιο και να ζωγραφίζουμε όλη ημέρα» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Σόλων Τσούνης στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.

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