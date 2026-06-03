Lifestyle

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Νέες μαγευτικές εικόνες από το ταξίδι του μέλιτος στην Τοσκάνη

Οι εικόνες δείχνουν διάφορα σημεία από το πολυτελές θέρετρο που μένουν αλλά και την ίδια με διάφορα outfits
Αμαλία Κωστοπούλου και Jack Medwell
Αμαλία Κωστοπούλου και Jack Medwell
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Μετά την την παραμυθένιο τους γάμο στη Μεσσηνία, οι σύζυγοι πλέον, Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ βρέθηκαν στην μαγευτική Τοσκάνη για το ταξίδι του μέλιτος.

Η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε στο Instagram νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στην Τοσκάνη, δείχνοντας στους ακόλουθους της νέες λεπτομέρειες από το ταξίδι του μέλιτος.

Οι εικόνες δείχνουν διάφορα σημεία από το πολυτελές θέρετρο που μένουν αλλά και την ίδια με διάφορα outfits.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ, τον περασμένο Οκτώβριο παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Τέξας, πραγματοποίησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο (30-31.05.2026) τον θρησκευτικό τους γάμο σε μια λαμπερή τελετή που έγινε στο Κάστρο της Πύλου, παρουσία λίγων στενών φίλων και συγγενών. Αμέσως μετά την τελετή, το ζευγάρι αναχώρησε για την Τοσκάνη.

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Ιδιαίτερα ενεργή στα social media, από την πρώτη ημέρα που βρέθηκε του ταξιδιού της η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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