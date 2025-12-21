Lifestyle

Η Χριστίνα Βραχάλη ευχήθηκε χρόνια πολλά στην κόρη της που έγινε 2 χρονών – Οι τρυφερές φωτογραφίες από τα γενέθλιά της

«Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα ως μαμά είναι ότι έμαθα πράγματα για τον εαυτό μου που δεν ήξερα ότι υπάρχουν» είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της
Χριστίνα Βραχάλη
Η Χριστίνα Βραχάλη με την κόρη της

Η γνωστή δημοσιογράφος, Χριστίνα Βραχάλη, γιόρτασε χθες (20/12/2025) τα γενέθλια της κόρη της, η οποία έγινε δύο ετών και η ίδια δημοσίευσε κάποιες τρυφερές φωτογραφίες με την μικρή της λέγοντας της «σ’ αγαπώ».

«12:46. Δύο χρόνια πριν, βγήκες στο φως. Κι έγινες το φως της ζωής μου. Συνέχισε να μου δείχνεις το δρόμο… Προς την καλοσύνη. Την ανιδιοτέλεια. Το απέραντο… Ειρήνη μου… Ρηνιώ μου… Κόρη μου… Σ’ ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Σ’ αγαπώ με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου», έγραψε η Χριστίνα Βραχάλη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Breakfast@Star η Χριστίνα Βραχάλη μίλησε για τη μητρότητα λέγοντας ότι: «Ο στόχος μου είναι να είμαι καλά εγώ για να μπορώ να μεγαλώσω καλά και το παιδί μου. Όταν γέννησα πέρασα μία περίοδο που ένιωθα ενοχές για τα πάντα, αλλά ευτυχώς κράτησε λίγο.

Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα ως μαμά είναι ότι έμαθα πράγματα για τον εαυτό μου που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Τα παιδιά σου φωτίζουν τα καλά σου και είναι πολύ ωραίο».

 
 
 
 
 
Η Χριστίνα Βραχάλη έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2023. και δύο χρόνια μετά παντρεύτηκε με τον σύντροφό της, Γκράχαμ Γουντ.

