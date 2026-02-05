Η Χρύσπα για τον χωρισμό της: Ήταν δύσκολη πίστα, αλλά έχω προχωρήσει στη ζωή μου, είμαι open

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Χρύσπα και αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Παναγιώτη Νικολάου, με τον οποίο ήταν μαζί για 15 ολόκληρα χρόνια.

Η γνωστή τραγουδίστρια το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026) βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Μάλιστα, η Χρύσπα παραδέχτηκε ότι ο χωρισμό της ήταν… δύσκολη πίστα, αλλά της έκανε καλό διότι πλέον έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στον εαυτό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χώρισα το καλοκαίρι, μετά από 15 χρόνια. Δύσκολη πίστα ο χωρισμός. Δεν το περίμενα. Έναν “αποχωρισμό” τον έχεις στο μυαλό σου σαν μία πολύ δύσκολη συνθήκη. Εγώ προσωπικά δηλαδή, δεν τα πάω καλά με τους αποχωρισμούς. Ο χωρισμός δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο δύσκολος σαν συνθήκη. Αλλά τελικά ήταν. Και ήταν και ένας χωρισμός εύκολος. Εννοώ στο μεταξύ μας ήταν κοινή απόφαση, δεν είχαμε προστριβές ή συγκρούσεις που μπορεί να έχει κάποιος άλλος. Αλλά ήταν δυσάρεστο. Δεν ήταν κάτι ευχάριστο», παραδέχτηκε αρχικά για τον χωρισμό της από τον Παναγιώτη Νικολάου.

«Είναι δύσκολο γιατί αλλάζει η καθημερινότητα, αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις κάποια πράγματα στη ζωή σου… Αλλάζει και η καθημερινότητα, η συνειδητοποίηση του πώς είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί από εκεί που είναι δύο και μοιράζεσαι, ξαφνικά είσαι μόνος σου. Και δίνεις βάση μόνο σε εσένα. Αυτό, εμένα στην αρχή με κλόνισε λίγο, αλλά μ’ άρεσε στην πορεία», πρόσθεσε η Χρύσπα.

Επίσης, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία πικρία για τον πρώην σύζυγό της κι θα τον χαιρετίσει κανονικά αν τον δει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ θεωρώ ότι όταν κάτι ανήκει στο παρελθόν, καλό είναι να μένει στο παρελθόν, χωρίς καμία πικρία, αλλά είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Φυσικά και θα χαιρετήσω, γιατί να μην χαιρετήσω; Δεν έχω, δεν υπάρχει πικρία ούτε από τη δικιά μου πλευρά ούτε από την άλλη. Αλλά είναι μια συνθήκη που δεν υπάρχει πια», δήλωσε η Χρύσπα.

«Τώρα είναι και έξι μήνες, έχω περάσει το πένθος του χωρισμού», πρόσθεσε.

Τέλος η δημοφιλής καλλιτέχνιδα διευκρίνισε ότι έχει έχει προχωρήσει στη ζωή της, αλλά δεν είναι σε νέα σχέση.

«Έζησα το πένθος του χωρισμού αλλά η ζωή συνεχίζεται. Έχω προχωρήσει στη ζωή μου, είμαι open. Δεν εννοώ ότι είμαι σε νέα σχέση. Μετά τον χωρισμό έδωσα περισσότερη βάση σε εμένα, δίνω περισσότερη βάση στη διατροφή μου, στη γυμναστική μου και αυτό μου έχει κάνει καλό», είπε χαρακτηριστικά.