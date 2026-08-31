Παντρεύτηκε η Ανθή Σαββάκη: Ο Γιώργος Καπουτζίδης στον γάμο της ηθοποιού του «Άγιου έρωτα»

Η ηθοποιός Ανθή Σαββάκη τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μέρος σε αρκετές αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει διανύσει μια ξεχωριστή πορεία και στο θέατρο. Ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στην παράσταση «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του», της χάρισε εκτός από μία μεγάλη επιτυχίκα και μία δυνατή φιλία με τον δημιουργό της, Γιώργο Καπουτζίδη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός παντρεύτηκε στα Τρίκαλα τον εκλεκτό της καρδιάς της, Νίκο Βόπη, παρουσία συγγενών, φίλων και αρκετών ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, αλλά και οι συμπρωταγωνίστριές της στην παράσταση «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του», Μαριλού Κατσαφάδου και Αλεξάνδρα Ταβουλάρη.

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Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει νωρίτερα με ένα ιδιαίτερο pre wedding πάρτι, το οποίο πραγματοποιήθηκε με φόντο το ιστορικό γεφύρι και τον καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς, στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων. Παράλληλα το ζευγάρι αντί για μπομπονιέρες, επέλεξε να διαθέσει χρήματα σε μία φιλανθρωπική οργάνωση.

Η Ανθή Σαββάκη και ο σύζυγός της

Η Ανθή Σαββάκη ντυμένη νύφη

Σημειώνεται ότι η Ανθή Σαββάκη έχει πάρει μέρος στις σειρές «Άγιος Έρωτας», στον ρόλο της Βούλας Γκαζέπη, «Η Μάγισσα» στον ρόλο της Αφεντούλας, «Ο Παράδεισος των Κυριών, «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», «Τρία Μίλια» και «Σέρρες».