Lifestyle

Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το νέο του video clip για το τραγούδι «Παγκόσμιο Φαινόμενο»

Συμπρωταγωνιστής του είναι ο αγαπημένος του σκύλος, ο Noddy
Πέτρος Ιακωβίδης
O Πέτρος Ιακωβίδης
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Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Παγκόσμιο Φαινόμενο», μέσα από ένα ιδιαίτερο video που αναδεικνύει μια πιο προσωπική και ανεπιτήδευτη πλευρά του.

Το «Παγκόσμιο Φαινόμενο», που οπτικοποιήθηκε εν πλω στην Κέρκυρα, ξεφεύγει από τη λογική ενός κλασικού music video. Μέσα από εικόνες με αισθητική που παραπέμπει σε editorial μόδας, ξετυλίγεται ένα cinematic lifestyle πορτρέτο του Πέτρου Ιακωβίδη, γεμάτο καλοκαίρι, αισθησιασμό και αυθεντικότητα.

Ξεχωριστή θέση στο video, το οποίο είναι σε σκηνοθεσία Bodega Visuals, έχει ο ταλαντούχος συμπρωταγωνιστής του, ο αγαπημένος του σκύλος, ο Noddy, η παρουσία του οποίου προσθέτει μια πιο παιχνιδιάρικη και ανέμελη πινελιά.

Το «Παγκόσμιο Φαινόμενο», σε μουσική Πέτρου Ιακωβίδη και στίχους Βίκυς Γεροθόδωρου, κυκλοφορεί από την Panik Records κι έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, συνεχίζοντας το σερί των μεγάλων επιτυχιών του.

Παράλληλα, ο Πέτρος Ιακωβίδης ετοιμάζεται να βάλει ξανά τη μουσική του υπογραφή στη νυχτερινή Αθήνα, καθώς επιστρέφει στο «Fantasia» από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μαζί με την Έλλη Κοκκίνου.

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