Σίσσυ Χρηστίδου: Ο μικρότερος γιος της έγινε 13 ετών και το γιόρτασαν παίζοντας paintball

Η Σίσσυ Χρηστίδου από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Φίλιππο Ραφαήλ και τον Μιχαήλ Άγγελο, στους οποίους έχει μεγάλη αδυναμία.

Την Κυριακή (30.08.2026) η γνωστή παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση με αφορμή τα 13α γενέθλια του μικρότερου γιου της, Μιχαήλ Άγγελο, που αποκαλούν χαϊδευτικά Μάικ. Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβασε υλικό τόσο από το πάρτι που διοργάνωσε για το αγόρι στο σπίτι τους όσο και από τις διασκεδαστικές στιγμές που πέρασαν, παίζοντας paintball.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ηλιαχτίδα μου έγινε 13. Πότε έγινε αυτό; Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις Μιχαήλ μου», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Σημειώνεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου (13.08.2026) έκανε μία ανάρτηση για τα γενέθλια του πρωτότοκου γιου της, Φίλιππο Ραφαήλ, ο οποίος έγινε 18 ετών, ενώ ταυτόχρονα μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφίες με το πρόσωπό του.