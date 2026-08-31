Lifestyle

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή οικογενειακώς στην Ιαπωνία λίγο πριν την τηλεοπτική της επιστροφή στον Alpha

Οι πόζες με τον Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή και Θέμης Σοφός
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός
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Μετά από μία περίοδο χαλάρωσης και ηρεμία στην Πάρο, όπου βρέθηκε και φέτος το καλοκαίρι η Σταματίνα Τσιμιτσιλή μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό και τα τρία τους παιδιά, έκανε και ένα μακρινό ταξίδι ζωής.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή παρουσιάστρια του Alpha μέσω του Instagram τη Δευτέρα (31.08.2026), εκείνη και η οικογένειά της πήγαν στην Ιαπωνία. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δε θέλησε να δώσει πολλές λεπτομέρειες για το ταξίδι τους στα social media, έτσι δημοσίευσε τις φωτογραφίες με τον Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους, ενώ είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα, όπως αποκάλυψε μέσω story.

«Λίγο πριν αποχαιρετήσω τον Αύγουστο κι επιστρέψω στην καθημερινότητα και στα “κουτάκια” μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές εικόνες από ένα ταξίδι που ήταν όνειρο ζωής.

Για πρώτη φορά στην Ιαπωνία.

Ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα, εικόνες που μαγνητίζουν το βλέμμα, διαφορετικές μυρωδιές και γεύσεις.

Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές που σε κάνουν να σταματάς για λίγο και να κοιτάς γύρω σου σαν παιδί έχοντας την αίσθηση ότι ανακαλύπτεις έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από τον δικό σου.

Κάθε ταξίδι είναι ένα παράθυρο στον κόσμο και νιώθω ευγνώμων που αυτό το παράθυρο το άνοιξα με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Την οικογένεια μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Παράλληλα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε και αρκετά στιγμιότυπα από το ταξίδι τους και τα υπέροχα τοπία που απόλαυσαν στη μακρινή Ιαπωνία.

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