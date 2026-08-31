Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε φωτογραφίες στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη από τις Μαλδίβες

Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να μοιραστεί δημοσίως νέες φωτογραφίες από το εξωτικό ταξίδι στις Μαλδίβες που πραγματοποίησε πρόσφατα μαζί με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη, και τους φίλους της. Η εν λόγω εξόρμηση έγινε για να γιορτάσει η διάσημη influencer τα 33α της γενέθλια.

Τη Δευτέρα (31.08.2026), ενώ η Ιωάννα Τούνη επέστρεφε από την Κωνσταντινούπολη, όπου βρέθηκε τα τελευταία 24ωρα για να παρευρεθεί σε γάμο φίλης της, ανέβασε στο Instagram κάποιες σπάνιες πόζες στην αγκαλιά του αγαπημένου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χαίρομαι που ήρθες», έγραψε στα αγγλικά ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη, εννοώντας – προφανώς – ότι χαίρεται που ο νεαρός επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν και ο εφηβικός της έρωτας, μπήκε ξανά στη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η τρυφερή αυτή εξομολόγηση της Ιωάννας Τούνη προς τον αγαπημένο της συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της κάνουν πολλά κολακευτικά σχόλια για το πόσο ερωτευμένοι και ταιριαστοί είναι.

Προ ημερών, η επιχειρηματίας βρέθηκε στις Μαλδίβες με τον γιο και τον σύντροφό της και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, είχε μοιραστεί κι άλλες εικόνες από το ταξίδι της.