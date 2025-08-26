Lifestyle

Η Ζέτα Μακρυπούλια μοιράζεται καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τη Σάμο – «Όλο πλακόστρωτο που θες να το περπατήσεις»

«Θα σας πάω μία βόλτα σε δύο χωριά της Σάμου και θα σταθώ αρχικά στο χωριό Μανολάτες»
Ζέτα Μακρυπούλια
Η Ζέτα Μακρυπούλια / Φωτογραφία από Instagram

Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει να απολαμβάνει η Ζέτα Μακρυπούλια. Η δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιάστρια βρέθηκε στη Σάμο, από όπου μοιράζεται στιγμιότυπα και τρυφερές ιστορίες.

Στη Σάμο η Ζέτα Μακρυπούλια στάθηκε σε δύο χωριά του ακριτικού νησιού, περιγράφοντας το ορεινό τοπίο, αλλά και θερινές κινηματογραφικές εμπειρίες.

Αυτή τη φορά το ταξίδι της, την έφερε στο νησί με την οργιώδη βλάστηση και τα τουριστικά του αξιοθέατα.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @zeta_makripoulia_official

 

«Θα σας πάω μια βόλτα σε δυο χωριά της Σάμου και θα σταθώ αρχικά στο χωριό Μανολάτες, ένα πανέμορφο, παραδοσιακό, ορεινό χωριό με υπέροχη θέα, όλο πλακόστρωτο και πολύχρωμο που θες να το περπατήσεις από τη μια άκρη έως την άλλη!

Στο χωριό Μυτιληνιοί όμως με περίμενε μια έκπληξη! Το Cine Rex! Λατρεύω τον θερινό κινηματογράφο και αυτός είναι ένας τόσο γλυκός, γεμάτος βασιλικούς, αλλά και γεμάτος ιστορία.. Ένα μέρος της ιστορίας είναι ακόμα εκεί.. Ο Παππούς! Εκεί στην πόρτα, εκεί στο μεράκι του, εκεί στην αγάπη του την μεγάλη. Τον κινηματογράφο», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα του φωτογραφικού άλμπουμ στο Instagram.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Γούντι Άλεν μετά τις αντιδράσεις για την παρουσία του στη Μόσχα: «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος»
«Ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε» είπε ο Γούντι Άλεν
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γούντι Άλεν
Newsit logo
Newsit logo