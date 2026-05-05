Δημήτρης Αλεξάνδρου: Βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου να χοροπηδά στο τραμπολίνο που αγόρασε για τον γιο του, Πάρη

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είναι ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν! Το ζευγάρι, παρόλο που για αρκετό διάστημα απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις και τα κοινά post, πλέον ζει την απόλυτη ευτυχία και δεν διστάζει να το μοιραστεί στα social media.

Η γνωστή τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας είναι μαζί από τα τέλη του 2025, ωστόσο τον τελευταίο μήνα έχουν ξεκινήσει να είναι πιο ανοιχτοί όσον αφορά τις δημοσιεύσεις προς το κοινό τους. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που ζει μόνιμα στην Αθήνα, πολύ συχνά ανεβάζει stories από την καθημερινότητά του, στην οποία έχει μεγάλο ρόλο και η Ρία Ελληνίδου.

Σήμερα Τρίτη (05.05.2026) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ενημέρωσε τους followers του ότι αγόρασε ένα τραμπολίνο για το σπίτι, προκειμένου να παίζει ο γιος του, Πάρης, τον οποίο απέκτησε το 2023 με την Ιωάννα Τούνη.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε σε βίντεο, τελικά το τραμπολίνο το «εγκαινίασε» άλλος… και συγκεκριμένα, η Ρία Ελληνίδου!

«Για τον Πάρη το πήρα, άλλος μπήκε μέσα!!», έγραψε ο γνωστός επιχειρηματίας.

Μάλιστα και πριν από μερικές ημέρες, οι δυο τους έκαναν ξανά κοινές αναρτήσεις στα social media. Σε βίντεο που ανέβασε αυτή τη φορά η Ρία Ελληνίδου στα stories της, πόζαρε με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο χέρι της γράφοντας στη λεζάντα: «Με τη μικρή Ρία δεν μας πλησιάζει κανείς».

Με τη σειρά του, λίγη ώρα μετά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε μια ανάρτηση με φωτογραφίες του ίδιου φιδιού γράφοντας: «Ρία αγάπη μου».