Η Ζωζώ Σαπουντζάκη πήρε εξιτήριο και αναρρώνει στο σπίτι της – «Με ρωτούσαν αν πέθανε» λέει στενή φίλη της

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι της, για να συνεχίσει τη θεραπεία που της χορήγησαν οι γιατροί. Η 92χρονη είναι καλά, όπως διαβεβαιώνουν δικοί της άνθρωποι, καθώς ο οργανισμός της ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στα φάρμακα. Τόσο η ίδια όσο και οι φίλοι της, είναι αισιόδοξοι πως τα δύσκολα ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Οι περισσότεροι περίμεναν ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη θα έβγαινε από το νοσοκομείο, σήμερα 12 Ιανουαρίου, ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η Νάσια Μανέντη μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, πήρε εξιτήριο το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου και πλέον αναρρώνει στην οικία της.

«Πήρε εξιτήριο, είναι καλά, αισιόδοξη. Μας είπε ο γιατρός να αναρρώσει και μετά θα βγούμε όλοι έξω να το γιορτάσουμε. Στο νοσοκομείο ήρθαν πολλοί φίλοι της. Γράψαμε ότι απεβίωσε και αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό να παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε αν πέθανε» ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία εδώ και πολλά χρόνια είναι φίλη με την Ζωζώ Σαπουντζάκη και επιμελείται την εικόνα της.

Η ίδια συνέχισε στις δηλώσεις που έκανε: «Κι όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά σχόλια κάθε φορά που μπαίνει στο νοσοκομείο. Λένε “πολύ έζησε” κλπ. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά. Έτσι θα μιλούσαν αν αυτό αφορούσε τη μαμά τους, τη θεία τους; Η Ζωζώ πρέπει να ακούει μόνο ευχάριστα πράγματα», ανέφερε η συνεργάτιδα και φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη.

Πριν από λίγους μήνες η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε ταλαιπωρηθεί μετά από ατύχημα, για το οποίο είχε μιλήσει η ίδια. «Πέρασε και όταν περνάει κάτι, ξεχνιέται» είχε πει μεταξύ άλλων.