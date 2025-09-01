Ηλιάνα Μάγρα: Ένιωθα απελπισία γιατί όλα τα μέσα ζητούσαν εμπειρία, ακόμα και για την πρακτική άσκηση

Στον τρόπο που διαχειρίστηκε τις επαγγελματικές δυσκολίες μέχρι σήμερα καθώς και στις συμβουλές που θα ήθελε να δώσει στους πιο νέους συναδέλφους της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ηλιάνα Μάγρα στη συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv και την δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Σε ερώτηση για το αν υπήρξαν δύσκολες στιγμές στην πορεία της, η Ηλιάνα Μάγρα απάντησε πως «Εννοείται. Δεν θα σας μιλήσω για τα άτακτα ωράρια, το συχνά υπέρμετρο άγχος ή το ψυχικό βάρος ορισμένων ρεπορτάζ. Η πιο δύσκολη στιγμή στην πορεία μου μέχρι στιγμής ήταν η αρχή της, όταν έκανα τη μία αίτηση για πρακτική μετά την άλλη».

«Ένιωθα απελπισία, γιατί όλα τα μέσα ζητούσαν εμπειρία, ακόμα και για την πρακτική άσκηση, κάτι που ήταν αρκετά οξύμωρο. Το μόνο που ζητάς όταν ξεκινάς τον επαγγελματικό σου δρόμο είναι κάποιος να σου δώσει μια ευκαιρία. Αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να ξεχάσω μεγαλώνοντας» τόνισε.

Τι θα συμβούλευες έναν νεαρό που θέλει να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία;

Να την αγαπάει. Είναι μια δύσκολη δουλειά, για πολλούς λόγους. Αλλά μπορεί να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Αδρεναλίνη, συναντήσεις με τους πιο σπουδαίους ανθρώπους, μια ματιά σχεδόν σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Να βγουν έξω για ρεπορτάζ, τη δημοσιογραφία δεν τη μαθαίνεις στο γραφείο, και να μη φοβηθούν την απόρριψη.

Κι αν μπορούν, να τη δουν και λίγο ως λειτούργημα. Η χώρα, ο κόσμος και η εποχή μας έχουν ανάγκη από ανθρώπους που τους νοιάζει η αναζήτηση της αλήθειας.