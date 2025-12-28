Ηλιάνα Μαυρομάτη: Και οι δύο γονείς μου είχαν αποσυρθεί όταν ξεκίνησα το θέατρο, οπότε δεν είχα να αναμετρηθώ με δύο εν ενεργεία ηθοποιούς

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη, που φέτος την απολαμβάνουμε στη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έδωσε μία συνέντευξη και αναφέρθηκε στους διάσημους γονείς της και στην απόφασή της να ακολουθήσει τα χνάρια τους στην τέχνη της υποκριτικής.

Η κόρη της Λίλας Καφαντάρη και του Βασίλη Μαυρομάτη μίλησε στο περιοδικό Vita και στη Μικαέλα Θεοφίλου και δήλωσε ότι μεγάλωσε με δύο βαθιά αντισυμβατικούς κι ελεύθερους καλλιτέχνες. Παράλληλα, η Λίλα Καφαντάρη εξήγησε ότι όταν βγήκε στο θέατρο οι γονείς της είχαν αποσυρθεί και δεν χρειάστηκε να αναμετρηθεί μαζί τους.

«Στην αρχή αρνιόμουν να παραδεχτώ ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός. Γι’ αυτό και οι πρώτες μου σπουδές είναι άλλες. Όμως θα ήταν αστείο εάν ισχυριζόμουν ότι οι γονείς μου δεν επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό. Κατ’ αρχάς μεγάλωσα δίπλα σε δύο ανθρώπους (όπως ήταν ο πατέρας μου και είναι η μητέρα μου) βαθιά αντισυμβατικούς, ελεύθερους σε πάρα πολλά πράγματα, ανήσυχους ως καλλιτέχνες.

Αυτό που εισέπραττα από εκείνους ήταν ένας καλλιτεχνικός τρόπος ύπαρξης που εμπεριείχε και μια ελευθερία την οποία δεν συναντάς εύκολα σε ένα μικροαστικό σπίτι. Μεγάλωσα ελεύθερα και βέβαια είχα επαφή με τη δουλειά τους. Πολλές φορές πήγαινα στο θέατρο ή στο γύρισμα και τους ζούσα από μέσα…», εξομολογήθηκε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Ωστόσο κατάφερες να χαράξεις τη δική σου επαγγελματική πορεία εντελώς ξεχωριστά από εκείνους, υπό την έννοια ότι δεν έχτισες την καριέρα σου ως η κόρη της Καφαντάρη και του Μαυρομάτη. Πόσο δύσκολο ήταν να το πετύχεις αυτό;

«Και οι δύο γονείς μου είχαν ήδη αποσυρθεί επαγγελματικά όταν εγώ ξεκίνησα το θέατρο, οπότε δεν είχα να αναμετρηθώ με δύο εν ενεργεία ηθοποιούς. Αυτό σίγουρα με απελευθέρωσε, με βοήθησε να αναπτυχθώ πιο ελεύθερα. Αισθάνομαι επίσης ότι από πάρα πολύ νωρίς με απασχόλησαν καλλιτεχνικά ζητήματα που ήταν τελείως άσχετα από αυτά που είχαν απασχολήσει τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και μπήκα σε έναν δρόμο πολύ προσωπικό, κυρίως θεατρικό, που άρχισε να με διαμορφώνει και να διαμορφώνει τις καλλιτεχνικές ανάγκες μου, την επιθυμία μου να συνεργαστώ με συγκεκριμένους ανθρώπους, να δουλέψω με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, άρχισα να χτίζω ένα προσωπικό όραμα για το πώς θέλω να υπάρξω μέσα σε αυτή τη δουλειά, μέσα από την τέχνη, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με οτιδήποτε είχαν κάνει οι δικοί μου», παραδέχτηκε ακόμα στην ερώτηση πώς κατάφερε να μην χτίσει καριέρα ως η κόρη της Λίλας Καφαντάρη και του Βασίλη Μαυρομάτη.