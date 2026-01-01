Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αγκάλιασε με χρήση ΑΙ τον μικρότερο εαυτό της – «Η ζωή θα σε πλάσει αθόρυβα»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστράτευσε την Τεχνητή Νοημοσύνη και δημιούργησε μια εικόνα που τη βλέπουμε να αγκαλιάζει τον μικρότερο εαυτό της. Η συγκεκριμένη εικόνα με χρήση AI πλαισιώνεται από ένα κείμενο που έγραψε το μοντέλο και θα ήθελε να στείλει στο κοριτσάκι που υπήρξε πριν από χρόνια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνει συμβουλές και κάνει ένα μικρό απολογισμό των όσων συνέβησαν στη ζωή της: «A letter to my younger self: Στη ζωή σου θα συμβούν πολλά. Το σημαντικό είναι να μένεις δυνατή και να κρατάς το χαμόγελό σου. Αυτό το φως θα σου δείχνει τον δρόμο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Θα μεγαλώσεις. Όσα κουβαλάς μέσα σου θα γίνουν πολύτιμα μαθήματα. Τα δάκρυα θα σε διδάξουν να νιώθεις βαθύτερα, και οι φόβοι σιγά σιγά θα μετατραπούν σε θάρρος. Η ζωή θα σε πλάσει αθόρυβα, με τον δικό της ρυθμό, φέρνοντάς σου εμπειρίες που θα σε κάνουν πιο δυνατή.

Θα υπάρξουν στιγμές που θα κουραστείς, που το χαμόγελο θα μοιάζει βαρύ. Κι όμως, θα συνεχίσεις, όχι τέλεια, αλλά με γενναιότητα και ελπίδα.

Κάποια μέρα θα συνειδητοποιήσεις πως δεν είσαι απλώς κάποια που προχώρησε παρά τις όποιες δυσκολίες. Έχεις γίνει μια γυναίκα που άντεξε, που έμαθε, που εξελίχθηκε. Και το χαμόγελό σου θα είναι ακόμα εκεί. Πιο ήρεμο, αλλά γεμάτο ζωντάνια.

Κι αυτό το χαμόγελο δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, ελπίδα και η υπενθύμιση ότι κάθε μέρα σου ανήκει. Αντίο 2025! Σε ευχαριστώ για τη δύναμη και τα δώρα σου. Εύχομαι η νέα χρονιά να μας φέρει χαμόγελα και φως. Σας στέλνω την αγάπη μου και μια ζεστή αγκαλιά» έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

