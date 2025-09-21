Ηλίας Μαμαλάκης: Σήμερα τα εστιατόρια ψάχνουν απεγνωσμένα για μάγειρες και δεν βρίσκουν

Ο Ηλίας Μαμαλάκης αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα εστιατόρια και στις διαπραγματεύσεις που κάνουν οι μάγειρες και οι σεφ με τους επιχειρηματίες. Ο γνωστός σεφ και γευσιγνώστης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και ανέλυσε τις αλλαγές που έχει διαπιστώσει στο επάγγελμά του, στο πέρασμα των χρόνων.

Αναφερόμενος στη μαγειρική ως δουλειά, ο Ηλίας Μαμαλάκης σημείωσε πως «Πέρασε μια εποχή που το επάγγελμα είχε μια λάμψη πριν 10-12 χρόνια και εκείνη την εποχή οι μισθοί των σεφ είχαν μεγαλώσει πολύ. Μετά αυτό εξέλειψε. Παρά ταύτα, έχω να σας πως ότι σήμερα τα εστιατόρια απεγνωσμένα ψάχνουν για μάγειρες και δε βρίσκουν».

«Τα παιδιά πάνε και κάνουν μια διαπραγμάτευση και έχουν απόλυτο δίκιο. Αν είναι εκτός Αθηνών ρωτούν: “Πού θα κοιμηθώ;” , “Τι θα τρώω και πού θα το τρώω;”, “Πόσες ώρες θα δουλεύω; Θα παίρνω υπερωρίες;”.

Ο επιχειρηματίας μόνο αυτό δε θέλει και αρχίζει μια τριβή. Τα παιδιά βρίσκουν αυτό, το οποίο τους βολεύει και πολύ καλά κάνουν που το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο» συμπλήρωσε ο Ηλίας Μαμαλάκης.

Ο γνωστός σεφ ανέφερε ακόμη: «Η μαγειρική δεν είναι μια δουλειά, η οποία είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Δηλαδή έχω μισοφτιαχμένο το μοτέρ, θέλω ακόμα δυο ώρες αλλά κλειδώνω το μαγαζί και “Χαίρεται, πάω για μπιρίτσες”.

Ο μάγειρας δεν μπορεί να αφήσει τίποτα στη μέση, πρέπει να ολοκληρώσει, να καθαρίσει, να περιποιηθεί τον εαυτό του και να βγει στην κοινωνία. Η μαγειρική έχει μέλλον αλλά για αυτούς που θα μελετήσουν την κουζίνα».