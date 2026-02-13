Ηλίας Βαλάσης: Αν δεν είχε συμβεί ένα θαύμα όταν ήμουν μικρός αυτή τη στιγμή δε θα ζούσα

Μία προσωπική εξομολόγηση για το θαύμα που του συνέβη όταν ήταν σε νεαρή ηλικία μίλησε ο Ηλίας Βαλάσης και παραδέχτηκε ότι αυτή η στιγμή ήταν κομβικής σημασίας για τη ζωή του.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (13.02.2026) στην εκπομπή «Happy Day» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Μάλιστα, με αφορμή τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίρνει μέρος. Μεταξύ άλλων, ο Ηλίας Βαλάσας αναφέρθηκε και σε κάτι μεταφυσικό που του συνέβη και του άλλαξε την κοσμοθεωρία.

«Ο Θεός είναι τα πάντα για εμένα. Γιατί να μην το πω; Σε μια στιγμή συνέβη αυτό. Ήταν μια μεταφυσική στιγμή. Μικρός ήμουν, δημοτικό, αν θυμάμαι καλά. Συνέβη κάτι μεταφυσικό και ταράχτηκα τόσο πολύ. Κάπως σαν όραμα, αλλά όχι αυτό ακριβώς. Συνέβη ένα πράγμα πως λέμε “σου μιλάω, αλλά δεν σου μιλάω”;», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, ο Ηλίας Βαλάσης τόνισε ότι δεν έπαιρνε ούτε ναρκωτικά, ούτε είχε ψυχολογικά προβλήματα για να λύσει.

«Ούτε ναρκωτικά έπαιρνα γιατί ήμουν πολύ μικρός ούτε ψυχολογικά προβλήματα είχα, γιατί ήμουν ένα παιδί που είχε τα πάντα. Θέλω να πω, δεν είχα θέματα να λύσω και ξαφνικά ψυχολογικά άλλαξε κάτι μέσα μου. Συνέβη αυτό το ταρακούνημα, το “είμαι εδώ δίπλα σου, είμαστε εδώ μαζί”», πρόσθεσε.

«Αν δεν υπήρχε αυτό το θαύμα, πιστεύω, επειδή ήμουν γεμάτος ταραχή στη ζωή μου, αυτή τη στιγμή δε θα ζούσα καν. Δε θα είχα καν τη ζωή μου», κατέληξε ο Ηλίας Βαλάσης.