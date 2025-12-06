Ηλίας Βαλάσης: Δαγκώνω χωρίς να γαβγίσω, πήγα στις Ειδικές Δυνάμεις αναζητώντας την οικογένεια

Ο Ηλίας Βαλάσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (05-12-2025) και έκανε ένα μικρό απολογισμό της ζωής του. Μίλησε για τα δύσκολα χρόνια στο περιθώριο, τις απώλειες που άλλαξαν και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του, ενώ αποκάλυψε και τον τρόπο που ασχολήθηκε με την υποκριτική.

Ο Ηλίας Βαλάσης εξήγησε ότι οι ρόλοι που ερμηνεύει είναι βγαλμένοι από τη ζωή. Χαρακτήρες που υπάρχουν δίπλα μας. Ο ίδιος ανέφερε, ότι έχει ζήσει και έχει συναναστραφεί με ανθρώπους από όλες τις κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήγα να κάνω ένα σεμινάριο υποκριτικής και ξαφνικά ανακάλυψα έναν κόσμο. Πήγα για πλάκα, γιατί μου έλεγε ένας φίλος μου ότι είμαι γεννημένος ηθοποιός. Είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί όταν βούλιαξα σε αυτό, συνειδητοποίησα κάτι: ότι μπορείς να ανασύρεις βιώματα και να τα εκφράσεις», περιγράφει ο Ηλίας Βαλάσης.

«Αυτό που λέμε “ρόλοι” είναι ο κάθε χαρακτήρας από εμάς ξεχωριστά. Εγώ έχει τύχει να έχω γνωρίσει χιλιάδες ανθρώπους, με ψυχασθένεια, βούλιαζα μέσα σε αυτό που συνέβαινε απέναντι μου», συνεχίζει ο ηθοποιός.

«Μου αρέσει το περιθώριο. Έζησα στο περιθώριο, υπήρξα, βίωσα όλους αυτούς τους ρόλους από τον πιο πλούσιο μέχρι τον πιο φτωχό μέσα μου, παντού γύρω μου. Από τον πιο κακό μέχρι τον πιο γλυκούλη. Υπήρξα ο πιο χαζός του κόσμου μέχρι τον πιο έξυπνο του κόσμου. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες, για έναν περίεργο λόγο, έχουν καταγραφεί μέσα στην ψυχή μου. Από πολύ μικρός έμπαινα μέσα στη μίμηση, όχι εξωτερικά», εξομολογήθηκε ο Ηλίας Βαλάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχει αλλάξει η συμπεριφορά μου. Είναι αποτέλεσμα πολλών θανάτων που συνέβησαν γύρω μου. […] Δαγκώνω χωρίς να γαβγίσω. […] Πήγα στις ειδικές δυνάμεις αναζητώντας την οικογένεια», παραδέχεται σε άλλα σημεία ο Ηλίας Βαλάσης.

Τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός παίζει σε θεατρικές παραστάσεις και έχει λάβει μέρος σε γνωστά σίριαλ, με τον ίδιο να εξηγεί ότι δεν φανταζόταν πόσο ενδιαφέρων είναι ο χώρος της υποκριτικής, πριν ξεκινήσει το σχετικό σεμινάριο.